大阪杯・Ｇ１（５日、阪神・芝２０００メートル）は、１番人気のクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）がＧ１・３勝目をマークした。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が５日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）を更新した。

大外枠を克服して復活のＧ１制覇を飾ったのはクロワデュノール。安藤氏は「大外枠やで位置取るかと思ったけど前半は自分のリズム。完璧なペースで最後まで止まってないメイショウタバルを自分から動いてねじ伏せるんやから強い」とレースぶりには驚いた様子。さらに「最後ヤバいかもって手応えからもうひと伸びしたからね。理想的な馬体増で距離延長にも繋がる勝ち方。今年はこの馬が中心やね」と見解を示した。

マイペースに持ち込みながら惜しい２着に敗れたメイショウタバルについては「相手悪かっただけ。スタート一息でも、押してから暴走せんかったのが気性面の成長。阪神コース大好きなんやね」と指摘。３着に敗れたダノンデサイルは「右回りだとモタれて追いにくくなる。どこかで能力全開の走りを見たい」とコース適性をポイントに挙げた。また、後方追走から６着まで詰めたレーベンスティールには「一瞬やられたって手応え。１Ｆ（ハロン）長かった印象の１８００マイスター」と分析した。