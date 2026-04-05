2026年4月に瑠璃紺×紺碧の2色へ刷新！四天王寺大学・四天王寺大学短期大学部「新ロゴマーク」

記事ポイント 四天王寺大学が2026年4月1日より新ロゴマークを制定「和の心」を円とSの文字で視覚化した新デザイン瑠璃紺・紺碧の2色で「学びと成長」を表現 四天王寺大学が2026年4月1日より新ロゴマークを制定「和の心」を円とSの文字で視覚化した新デザイン瑠璃紺・紺碧の2色で「学びと成長」を表現

四天王寺大学および四天王寺大学短期大学部が、2026年4月1日より「新ロゴマーク」を制定します。

長年親しまれてきたロゴを刷新し、建学の精神である「和の心」をより明確に表現したデザインへと生まれ変わります。

四天王寺大学・四天王寺大学短期大学部「新ロゴマーク」

制定日：2026年4月1日対象：四天王寺大学・四天王寺大学短期大学部所在地：大阪府羽曳野市学園前三丁目2番1号

四天王寺大学は、聖徳太子が593年に創建した四天王寺を母体とし、大正11年（1922年）の創立以来、十七条憲法第一条「和を以て貴しとなす」を礎に教育を続けています。

その「和の精神」を現代に伝えるべく、今回のロゴマーク刷新が実現します。

新ロゴのデザインコンセプト

新ロゴマークは、中央の円が「心」を象徴し、その周囲を包み込むラインで大学の頭文字「S」を表現しています。

人と心を大切にする大学の精神と、調和やつながりを重視する姿勢を視覚的に示すデザインです。

色彩面では、従来から親しまれてきた青系のイメージを継承しながら、下部に落ち着きのある瑠璃紺（るりこん）色、上部に格式・知性・静けさを象徴する紺碧（こんぺき）色の2色を採用しています。

この2色のグラデーションが、「学びを通じた成長」と「社会への飛躍」を視覚的に表現します。

ステートメント「自分らしい芯を磨く」

新ロゴとともに制定されたステートメントは「自分らしい芯を磨く」です。

1400年を超えて受け継がれてきた誠実な心と努力を惜しまない姿勢が、一人ひとりの「芯」を磨き、社会に生きる力を育んできた歴史を表現しています。

「芯」とは、その人が何を大切にして生きているかという信条・信念そのものであり、人と人・人と社会との関わりを通じて育まれるものと定義されています。

学生・卒業生・教職員それぞれが自分の「芯」を見つけることが、自己成長につながるという考えが込められています。

今回のロゴ刷新を機に、大学改革をさらに推進し、高校生に選ばれ続ける大学・学生が充実した学生生活を送れる環境づくりを進めます。

新ロゴマークは聖徳太子の精神を現代のデザインへ昇華させ、1400年の歴史と「和の心」を一目で伝える力を持ちます。

瑠璃紺と紺碧の2色が「成長」と「飛躍」を視覚的に体現し、大学のアイデンティティを鮮明に打ち出しています。

「自分らしい芯を磨く」というステートメントとともに、学生一人ひとりの成長を支える姿勢が新たなブランドとして確立されています。

新ロゴマークは、四天王寺大学と四天王寺大学短期大学部が受け継いできた「和の心」と、これからの学びの姿勢を視覚的に伝える象徴です。瑠璃紺と紺碧の2色に込めた意味やステートメントとあわせて、大学のブランド価値をわかりやすく示す刷新となっています。

よくある質問

Q. 新ロゴマークはいつから使用されますか？

A. 2026年4月1日より四天王寺大学および四天王寺大学短期大学部の新ロゴマークが制定・使用されます。

Q. 新ロゴマークにはどのような意味が込められていますか？

A. 中央の円が「心」を、周囲のラインが大学の頭文字「S」を表現し、下部の瑠璃紺が「学びを通じた成長」、上部の紺碧が「社会への飛躍」を象徴しています。建学の精神「和を以て貴しとなす」をデザインに体現しています。

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