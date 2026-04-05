◇プロ野球 巨人3-2DeNA（5日、東京ドーム）

巨人の大城卓三選手が代打で3ランホームランを放ち、逆転に成功。大城選手にとっての今季初安打が、チームにも大きな勝利をもたらす一本となりました。

試合は1点を追う7回、増田陸選手・岸田行倫選手がヒットで出塁し、2アウト1、3塁のチャンス。ここで大城選手が代打で出場し、3球目をとらえて逆転の3ランホームラン。7回1失点と好投をみせていた井上温大投手に勝ちをつける一発で、チームは2カード連続の勝ち越しとなりました。

試合後、お立ち台に上がった大城選手は今の気持ちを聞かれると、「チャンスで回ってきたので打てて良かったです」とコメント。自身でも、「打った瞬間行くと思ったので、すごくいい手応えでした」と語り、「今年一の感触でした」と答えます。

3打席目にして今季初ヒットとなったことについて、「キャンプからオープン戦と始まって、支えてくださった方もいるので、その人たちに感謝したいと思います」とコメント。

最後は捕手としてマスクを被って勝利の瞬間を味わった大城選手。「非常に嬉しかったですし、また緊迫したゲームがあると思うのでしっかり頑張りたいと思います」と意気込みを語りました。

最後にファンへ向けて、「良い形で勝ち越せたので、来週もチーム一丸となってがんばっていきたいと思いますので、ご声援のほどよろしくお願いします」と呼びかけました。