男性7人組「IMP.」の地上波初冠レギュラー番組「IMP.の『できません』は言いません」（土曜深夜0・28）がTBSで今月18日からスタートする。5日に北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナで行われた全国アリーナツアー最終公演で発表された。

メンバーにもサプライズでの発表。真っ暗な場内に放送決定を知らせる映像が流れると、会場からは大歓声。メンバーは「うそでしょ！？」「すげー！」「マジで冠番組！？」「IMP.冠番組決まったぞーー！！」と喜びに包まれていると、祝福の拍手が沸き起こった。

その後は番組のプロデューサーがステージに登壇。最初のミッションは観客の皆さまに決めてもらいます！」と伝え、初回放送の企画選択投票が行われた。その結果、「地上の暴君とふれあい体験」のロケに決定し、後日メンバーは収録を行う。

ツアーはグループ初のアリーナツアーとして6都市19公演を敢行。約20万人を動員し、最新アルバム「MAGenter」のリード曲「KISS」など29曲を披露。1月に行われたメンバーにとって悲願だった横浜アリーナ公演の模様が、来月4日からPrime Videoで配信されることも決定した。