＜カンサイコレクション 2026S／S＞◇5日◇京セラドーム大阪

元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が、ライブパフォーマンスを披露した。

カンコレに登場するのはグループで出演した16年のS／s以来10年ぶり。「365日の紙飛行機」の弾き語りなど3曲を熱唱し、「光栄です。1人で京セラドームは緊張しましたが感慨深かったです。歩んできて良かった」と語った。

イベントにはモデルとして同じグループ1期生の渡辺美優紀、白間美瑠も出演しており、「2人とも楽屋に来てくれて、写真を撮ったり、意味もなく座ったり。こういう風にお仕事で会える機会があるっていうのは、またちょっと違う。変わらない戦友のような関係性が続けられているなと思います」と笑顔を見せた。

大の虎党の山本は、会場の京セラドーム大阪でのファーストピッチにも登板している。「始球式は始球式で緊張するし、緊張感が違う。スタンドとかで見る方が多いので、立つ側は緊張しますね」。

今年の阪神については「昨日も逆転勝ちしてますし、相変わらず強い。石井大智投手のケガは痛いですけど、その分カバーしてくれると思う。今年ももちろん優勝すると思います」と力強く言い切った。

今年はソロ活動を開始してからも10周年にあたる。7月には日本武道館ライブも予定しており、「全部出し切る武道館にしたい」と意気込んだ。