犬を留守番させるときにすべき配慮

1.室内の温度と湿度を快適に保つこと

犬を留守番させるときにすべき配慮は、室内の温度と湿度を快適に保つことです。

犬に快適な温度は22℃前後、湿度は50％程度です。季節や外気温によって調整する必要があります。

また、犬種・年齢・健康状態によって、愛犬に快適な温度と湿度を見極めることが大切です。

愛犬がお留守番をする室内には、室内温度計を置きましょう。温度と湿度を一目で確認することができます。

2.ケージやクレートやベッドを置くこと

犬を留守番させるときにすべき配慮は、ケージやクレートやベッドを置くことです。

ケージやクレートは普段から慣れておくことが大切です。犬にとっての安全で快適で安心できる場所になります。災害時にも役立つため、「ハウス」などのトレーニングをしておきましょう。

ケージやクレートやベッドは犬の寝床になります。寒いときは、体を温める場所にもなります。ベッドは通気性のよいもの、保温性のよいものなど、季節に応じて用意しましょう。

置く場所は、窓辺を避けましょう。外からの刺激を受けやすいためです。直射日光やエアコンの風があたる場所も避けましょう。

3.危険な場所への立ち入りをさせない対策をすること

犬を留守番させるときにすべき配慮は、危険な場所への立ち入りをさせない対策をすることです。

階段の上り下りは、犬にとって危険な行為です。滑って転倒したり、転落したりし、大怪我を負うことがあります。階段の前にはペットゲートを設置しましょう。

キッチンには刃物が置かれています。人間の食べ物も置かれています。盗み食いをしたり、残飯を食べてしまったりする恐れがあります。ペットゲートを設置し、立ち入れないようにしましょう。

お家の中を自由にしている場合は、立ち入ってほしくない部屋のドアは確実に閉めて出かけるようにしましょう。

4.電化製品のコードをコンセントから抜くこと

犬を留守番させるときにすべき配慮は、電化製品のコードをコンセントから抜くことです。

スマートフォンの充電器、ドライヤー、扇風機など、お留守番中に不要な電気コードは必ず抜くようにしましょう。

犬がコードを噛んで遊んでしまうと、感電する恐れがあります。感電すると、口の中に火傷を負うことがあります。内臓が損傷し、命に関わる恐れがあります。

どうしてもコードをコンセントから抜くことができない家電製品である場合には、コードにカバーを取り付けましょう。ペット用の噛みつき防止カバーがあります。

5.トイレトレーニングをすること

犬を留守番させるときにすべき配慮は、トイレトレーニングをすることです。

お留守番中、犬は排泄をしたくなります。外でなければ排泄をすることができない場合は、飼い主が帰宅するときまでずっと我慢しています。

お漏らしの原因にもなることがありますし、膀胱炎などの病気の原因にもなることがあります。

子犬の頃のトイレトレーニングを逃してしまっていても大丈夫です。我が家の愛犬も13歳から再トレーニングをし、室内で排泄をすることができるようになりました。

愛犬の健康のためにも、快適なお留守番のためにも、トイレトレーニングをしましょう。

まとめ

犬を留守番させるときにすべき配慮を5つ解説しました。

室内の温度と湿度を快適に保つこと ケージやクレートやベッドを置くこと 危険な場所への立ち入りをさせない対策をすること 電化製品のコードをコンセントから抜くこと トイレトレーニングをすること

外出するときは、事前の準備も大切ですが、自然に出かける様子を見せることも大切です。

出かける前に大袈裟なスキンシップや声掛けをしてしまうと、犬が不安を感じてしまうことがあるためです。

冷静に、淡々と、スッと家を出た方が犬の不安を軽減することができるでしょう。

(獣医師監修：後藤マチ子)