無念の負傷交代となったボザ。写真：鈴木颯太朗

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　浦和は４月５日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第９節で川崎と敵地で対戦している。

　開始３分に根本健太の得点で先制に成功し、その６分後にオウンゴールで同点弾を献上する。相手のクロスをクリアしようとしたダニーロ・ボザだが、右足に当てたボールはそのまま自陣のゴールに吸い込まれてしまった。
 
　そのボザは15分に負傷交代。相手ゴール前でのセットプレーで、マテウス・サヴィオのFKに走り出す。シュートはできなかったが、その時に内転筋を痛めたか、直後に状態を自ら確認し、プレーが止まる。結局、スタッフが×印を出し、無念の途中交代に。ボザは歩いてピッチを後にした。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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