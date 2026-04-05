痛恨のOG→セットプレーで内転筋を痛めたか。浦和DFが15分に負傷交代。歩いてピッチを後にする
浦和は４月５日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第９節で川崎と敵地で対戦している。
開始３分に根本健太の得点で先制に成功し、その６分後にオウンゴールで同点弾を献上する。相手のクロスをクリアしようとしたダニーロ・ボザだが、右足に当てたボールはそのまま自陣のゴールに吸い込まれてしまった。
そのボザは15分に負傷交代。相手ゴール前でのセットプレーで、マテウス・サヴィオのFKに走り出す。シュートはできなかったが、その時に内転筋を痛めたか、直後に状態を自ら確認し、プレーが止まる。結局、スタッフが×印を出し、無念の途中交代に。ボザは歩いてピッチを後にした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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開始３分に根本健太の得点で先制に成功し、その６分後にオウンゴールで同点弾を献上する。相手のクロスをクリアしようとしたダニーロ・ボザだが、右足に当てたボールはそのまま自陣のゴールに吸い込まれてしまった。
そのボザは15分に負傷交代。相手ゴール前でのセットプレーで、マテウス・サヴィオのFKに走り出す。シュートはできなかったが、その時に内転筋を痛めたか、直後に状態を自ら確認し、プレーが止まる。結局、スタッフが×印を出し、無念の途中交代に。ボザは歩いてピッチを後にした。
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