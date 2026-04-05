横浜FMに３発快勝の柏。23歳FWは移籍後初ゴールをマークも満足せず「アタッカーとしては物足りない」
柏レイソルは４月５日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第９節（EAST）で横浜F・マリノスとホームで対戦。３−０で快勝した。
試合後のフラッシュインタビューで、PKで先制点を決めた小見洋太は「駆け引きよりかは、自分の決めたいところにしっかりと蹴り込むのを意識して蹴りました」と自身のゴールを振り返った。
昨年６月にアルビレックス新潟から加入した小見は、これが移籍後初得点。「ようやくというところ。ただ、アタッカーとしては数字として物足りないので、これをきっかけに積み重ねられるようにやっていきたい」と気を引き締めた。
チームはPK戦での勝利を含めて３連勝を達成。23歳のFWは「良い流れに乗っていって上を目ざしたい」と今後に向けて力強く意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】移籍後初ゴールはPK弾。小見が冷静に沈める！
試合後のフラッシュインタビューで、PKで先制点を決めた小見洋太は「駆け引きよりかは、自分の決めたいところにしっかりと蹴り込むのを意識して蹴りました」と自身のゴールを振り返った。
昨年６月にアルビレックス新潟から加入した小見は、これが移籍後初得点。「ようやくというところ。ただ、アタッカーとしては数字として物足りないので、これをきっかけに積み重ねられるようにやっていきたい」と気を引き締めた。
チームはPK戦での勝利を含めて３連勝を達成。23歳のFWは「良い流れに乗っていって上を目ざしたい」と今後に向けて力強く意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】移籍後初ゴールはPK弾。小見が冷静に沈める！