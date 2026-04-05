【ひらがなクイズ】埋まると快感！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは日本中が賑やかになる大イベント
言葉の中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、思考をクリアにするパズルを楽しんでみませんか？
今回は、滑らかな乳製品から、秋の食卓を彩る定番、さらには12月の街を彩る特別な1日まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□ーむ
□□ごはん
□□すます
ヒント：12月25日に祝われる、サンタクロースやツリーの飾りが象徴的な冬のイベントを何と言いますか？
答えを見る
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▼解説
くりーむ（クリーム）
くりごはん（栗ご飯）
くりすます（クリスマス）
濃厚な味わいでスイーツを格上げする「クリーム（くりーむ）」や、ほくほくとした秋の味覚が嬉しい「栗ご飯（くりごはん）」。そこに、1年を締めくくる一大イベントである「クリスマス（くりすます）」が並びました。たった2つの共通する音が、これほどまでに「おいしさ」と「楽しさ」に満ちた言葉たちをしっかりとつなぎ止めているのは面白い発見ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、滑らかな乳製品から、秋の食卓を彩る定番、さらには12月の街を彩る特別な1日まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□ごはん
□□すます
ヒント：12月25日に祝われる、サンタクロースやツリーの飾りが象徴的な冬のイベントを何と言いますか？
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正解：くり正解は「くり」でした。
▼解説
くりーむ（クリーム）
くりごはん（栗ご飯）
くりすます（クリスマス）
濃厚な味わいでスイーツを格上げする「クリーム（くりーむ）」や、ほくほくとした秋の味覚が嬉しい「栗ご飯（くりごはん）」。そこに、1年を締めくくる一大イベントである「クリスマス（くりすます）」が並びました。たった2つの共通する音が、これほどまでに「おいしさ」と「楽しさ」に満ちた言葉たちをしっかりとつなぎ止めているのは面白い発見ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)