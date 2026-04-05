獅子座・女性の運勢

自分で自分自身に問題提起をするときかもしれません。獅子座のなかで、「自分はより大きな挑戦をしていくべきだ」という思いは強くあるはず。パートナーや親友をはじめとした身近な存在も、それをあと押ししてくれているでしょう。が、現在は少し穏やかな日常を過ごせる時期で、「これはこれでいいな」と感じられていそう。となると「そんなに頑張る必要ある？」という思いもどこかで現れるのかもしれません。また、いまは社会面でも少し楽しくメリットの多い展開がありそうですが、何となくそれを受け入れている獅子座に対し、身近な相手は「それでいいの？」と言うことがあるかも…迷う時期ですね。結論は急がずじっくりと。もし不調箇所があるならいまのうちに治しましょう。

獅子座・男性の運勢

日常や自分自身のコンディションは安定し、穏やかなとき。癒し度が高く、気持ちよく過ごせるときですが、同時に挑戦意欲を抱える獅子座としては自分のなかのバランスが難しいかも。頑張りたい！という気持ちは本物なのに、どうにも気合いが入らない。そういう気分になりやすいかも。社会面では、いまは楽しく取り組める＆ややお得感のある内容に接しやすいよう。それはそれで心地いいものの、ただその「現状に満足するテンション」は、獅子座の挑戦を応援するパートナーや親友からは不評かもしれません。どうするのが自分の正解か迷いやすい時期ですが、本音は複数ある場合もあります。じっくり考えてみてください。

占い：アストロカウンセラー・まーさ