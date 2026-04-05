牡羊座・女性の運勢

穏やかな日常を愛する気持ちと、それを飽き足らないと感じる思いが交錯する、やや難しいタイミングかも。おそらくそれは内側で前向きな化学変化が起き、新たな自分が生まれ出ようとしているからでしょう。ただそれに対し、まだ自覚的ではないし、具体的にどうしたいのかもわからない状況。やる気自体はあるものの、モヤモヤしがちなのではないでしょうか。すぐに解決できる方法はありませんが、まずは心身の調子を整え、自分が何を感じているかに敏感になるのが最善では。身近な人にも反発しがちですが、たぶん本題はそこではありません。

牡羊座・男性の運勢

「先に進みたい」という気持ちが自分のなかで高まってくる前向きな時期。ただ現状はまだ具体的に何をどうしたいかがはっきりせず、モヤモヤしがちな面が。家族との時間や日常生活は円満で穏やかですが、それに対し喜びを感じつつも何か納得いかない…そんな複雑な思いを抱えやすいかも。人とも価値観の差から衝突しやすい部分がありますが、本題は「自分がどうしたいのか、じっくり考えて道を見つける」です。まずは自分の心身の調子を整えること。焦らないで、いまは自分の感覚がキャッチするものを大切に。

占い：アストロカウンセラー・まーさ