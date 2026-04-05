蟹座・女性の運勢

社会面で起こる新展開に、何やらモヤモヤさせられるかもしれません。そもそも蟹座は仕事関連で今後大きく挑戦していく意欲はあるはずで、その観点から言えばいまは順調なのです。同時にいまは比較的恵まれ、素直な考えや思いが通じやすい好調期でもあります。印象として社会面は「もっとこっちに気持ちを寄せ、専念してくれ」といってきそうですが、自分らしく好きにやりたい蟹座としては「え、そこまで？」と思うのかも。また、いまは周囲に「何でそこまで頑張る必要があるの？」という誰かもいそうです。頑張りたいのは本心でも、揺れるときでしょう。まずはじっくり考え自分の本心を確認していきましょう。

蟹座・男性の運勢

社会面では強い挑戦意欲を、プライベートでは自分のよさが出しやすい、全体に調子のいい元気な時期です。ただ、確かに意欲はあるものの社会面はいっそうの集中や専念を、蟹座に対して期待してくるのかも。自分も大事にしたい蟹座としては、それには同意しにくく距離感が難しく感じられそう。また逆に周囲には、頑張る蟹座の挑戦心に「そこまでやる必要ある？」という誰かもいるのでは。揺らされ、自分はどうしたいのか…迷わされるときかも。おそらく自分のなかにも複数の本音があります。じっくり考え、答えを見つけていってください。

占い：アストロカウンセラー・まーさ