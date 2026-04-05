蠍座・女性の運勢

自分の素直な感情や思いを表現しやすい、好調なタイミングの蠍座です。パートナーや親友など、大事な相手との関係も良好でしょう。ただ同時に、蠍座のなかには仕事面を中心に「自分の日常を大きく変えていかねばならない」という意欲と挑戦心があり、それと現状がぶつかり合うのがいまかも。仕事面ではその意欲に応えるような新展開がありえますが、やりがいを感じる反面、「もっと自由でいたい、いまを楽しみたい」という気持ちもあり、専念しきれない部分もあるかもしれません。またパートナーは状況の変化に対し否定的で、たとえば「そんなことよりいまを楽しみましょう」などと言いがちなのでは。現段階では現状優先、ありです。でもよく考えてみてね。

蠍座・男性の運勢

現状をそのまま素直に愛する気持ちと、自分自身の挑戦心が内側でぶつかり合うとき。現在の蠍座はパートナーや親友など大事な人との良好な関係にも恵まれ、自分のよさを発揮しやすいタイミングにいます。同時に、内側には日常を大きく変えるための挑戦心を秘めており、ここまでは意欲的に取り組んできたでしょう。が、今週は「本当にそんなに頑張らなきゃいけないのか」と少し思ってしまうかも。また、パートナーとも生活面に関しては価値観が折り合わないよう。変化は必要なことと考える蠍座に対し、相手は現状を優先したいのでは。難しいところですが、時間をかけて考えてみて。

占い：アストロカウンセラー・まーさ