水瓶座・女性の運勢

社会面の好調さが際立つ順調な時期。ちょっとした工夫やコミュニケーションがきっかけで状況が好転することも多く、楽しんで働けるでしょう。が、その好調さが微妙に水瓶座の挑戦心を鈍らせ、意欲をそぐ一面も。積極的に何か思いきったことをしたくても、「そこまでする必要ある？」と思いがちです。同じく挑戦に意欲的な誰かに、鈍っていることを指摘される可能性も。また家の状況や家族関係も、水瓶座のブレーキになりがちでは。環境は穏やかで水瓶座に対し好意的ですが、「そんなに頑張らなくてもいいんじゃない？」という周囲の空気が強いよう。勢いが出しにくいいまですが、まずは自分の本音を深く探ってみましょう。

水瓶座・男性の運勢

仕事面では自身の持ち味を生かせ、何気ない工夫や情報をうまく活用してさらに成果を上げる活動ができるとき。好調といっていいタイミングですが、その恵まれ感が自身の挑戦意欲にブレーキをかけてしまう面もあり、心境としてはやや複雑でしょう。同じく変化に意欲的な周囲ではそこを指摘してくる誰かもいるかも。また、家族や日常の状況もいまは安定し、楽しい出来事が多そう。それはいいことですが、水瓶座のやる気には同じくブレーキになるのでは。「そんなに頑張らなくてもいいのでは」と思わされる展開に迷うときです。ただ本音は複数あっても、それは自然なことです。いまはじっくり自分に向き合ってみて。

占い：アストロカウンセラー・まーさ