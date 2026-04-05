魚座・女性の運勢

自分らしい素直な発想、感情が表現しやすい好調なタイミングです。そこから新たなものが生まれ、発展していく可能性も高いです。が、その自由さが時に魚座の成長意欲の妨げになる、そういう側面がある時期かも。魚座は自分を変え、より新しい実力や能力を身につけたいと考えているものの、同時にどこかで「そのために自分を制限したくない」との思いもあり、葛藤が生まれやすいのでは。また、いまは新たな楽しい出会いも増える時期ですが、気の合う相手はその成長意欲を理解しません。「そんなに頑張らなくてよくない？」という言葉にイラっとしてしまうかも。複雑な気持ちを抱えやすいですが、自分を理解するために時間をかけるのはベストです。

魚座・男性の運勢

ありのままの自分を表現しやすく、それによって可能性を広げられるのびのびとした印象の時期です。ただ同時に、魚座には根深い成長への挑戦意欲があり、時にそののびのびとした気持ちが、正面から努力することに抵抗を感じ、結果的に自分自身へのブレーキとして作用することも。また、いまは気の合う相手とも出会いやすく、それは楽しい経験でしょうが、その相手もあまり魚座の挑戦を応援する立場にはいないよう。逆に「何でそんなに頑張るの？」と魚座の考えを結果的に否定、いら立たせることもありえます。焦点にすべきは自分自身の本心です。ただ単純ではないので、いろいろ角度から時間をかけて。

占い：アストロカウンセラー・まーさ