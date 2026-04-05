■スケートボード 日本オープン ストリート決勝（5日、栃木県宇都宮市）

男子では東京五輪とパリ五輪で2大会連続金メダルの堀米雄斗（27、三井住友DSアセットマネジメント）が5位と表彰台を逃し、世界選手権（3月）で3位の白井空良（24、ムラサキスポーツ）が優勝。女子はパリ五輪銀メダルの赤間凛音（17）が同五輪金の吉沢恋（16）とのメダリスト対決を制し、優勝を果たした。

ストリートは街にあるような階段や手すり、縁石やベンチ、壁や坂道などを模した直線的な構造物で作られたコースを自由に滑り、技の完成度で得点を競う。45秒間自由にコース内を滑るランを3本、およびベストトリック3本を行い、ランのベストスコア1本とベストトリック1本の合計点数で順位を決定する。

男子決勝、堀米はランで88.14をマークし3位につける。ランでトップはパリ五輪をともに戦った白井空良。難度の高い技を演技の前半と後半でメイクし、93.77の高得点を出した。パリ五輪では大逆転で金メダルを獲得した堀米だが、この日はベストトリックで高得点を出すことができず5位に後退。白井がベストトリックでも最終3本目で最高得点の96.10をマークし、頂点に立った。

女子決勝はパリ五輪銀の赤間と、パリ五輪金の吉沢恋（16）の対決となった。赤間はランでトップの72.59をマーク。吉沢は70.17の2位から逆転を狙う。赤間はベストトリック2本目に79.74を出し合計152.33。吉沢はベストトリックで全体最高得点の81.04をマークするも、合計で151.21とわずかに及ばなかった。

【男子ストリート結果】

優勝：白井空良 189.87

2位：八島 璃央 183.11

3位：根附海龍 183.06

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5位：堀米雄斗 172.57

【女子ストリート結果】

優勝：赤間凛音 152.33

2位：𠮷沢恋 151.21

3位：伊藤美優 144.72

※写真：堀米雄斗選手（昨年11月撮影）

