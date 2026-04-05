◇春季高校野球東京都大会2回戦 調布南3―2明大八王子（2026年4月5日 スリーボンド八王子）

春季高校野球東京都大会の2回戦が行われ、調布南は3―2で明大八王子にサヨナラ勝ちし、3回戦に駒を進めた。

まるで夏のような熱戦が繰り広げられた。調布南は1点を追う9回に先頭の5番・篠尾幸佑が中前打で出塁。明大八王字は先発の左腕・高橋僚が1失点の好投を続けてきたが、ここでエース右腕・川上恵叶が救援登板した。

エースで逃げ切りたいところだったが、いきなり四球を許すと、その後は1死満塁にピンチを拡大。その後内野ゴロの間に守備の乱れがあり、調布南が同点とすると、最後は1番・金谷謙介が左越えに劇的なサヨナラ打を放ち、ゲームセット。先制を許した2回から常にビハインドだった調布南が最後に勝利を掴んだ。

調布南は今大会初戦の葛飾野との1回戦も4点を追う9回に一挙5得点でサヨナラ勝利を飾っており、加藤洋章監督は「今日はミーティングで“夏の初戦をイメージしてやろう”と言っていました。まさにその通りの戦いができました」と振り返った。実力のある明大八王子相手に持ち味の終盤の粘りを発揮し「チームは“驚心動魄。感動を呼ぶ集団へ”をテーマにしています。常に全力プレーをしているところが（ドラマチックな展開に）つながっているかなと思います」と語った。

一方、強豪ひしめく西東京に風穴を空けることを目指す明大八王子は夏に向けた反省材料になる一戦となった。椙原貴文監督は「ウチの野球ができなくて、こういうゲームになってしまった。やはり勝ちきらないといけません。この負けをどう捉えるか。チャレンジャーとしてまた戦っていきたいと思います」と前を向いていた。（柳内 遼平）