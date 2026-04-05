陸上・関東学生対校選手権ハーフマラソンが５日、静岡県焼津市で行われ、１部は山梨学院大のブライアン・キピエゴ（４年）が１時間１分２３秒で４連覇を果たし、２部は創価大の山口翔輝（３年）が１時間２分５５秒で制した。

１〜３部が同時スタートしたレースで、山口が日本人トップの全体２番手でゴールした。序盤から飛び出したキピエゴにただ１人７キロ過ぎまで食らいつくと、後続の集団に対して前半で１分近いリードを築いた。後半の折り返し地点では、後続の集団に向けて力強くガッツポーズを披露。チームメートを鼓舞する一方、「（他校の選手に）まだまだ自分は余裕を持って走れているというアピール」をするしたたかさも見せ、最後は猛追してきた国学院大・吉田蔵ノ介（４年）に２２秒差をつけて逃げ切った。

２年目の昨季はシーズンを通じてハーフマラソンで好走を連発しながら、今年１月の箱根駅伝では４区１５位と本領を発揮できなかった。それでも、マラソン初挑戦となった２月の延岡西日本では２時間１１分２秒の３位と力走し、「距離に対する不安感がほとんどなくなったという部分が大きい」と手応えをつかんだ。

３年目のシーズンは２０２８年ロサンゼルス五輪代表選考会となる２７年秋のマラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）出場権獲得を視野に入れつつ、「チームの駅伝では区間賞など、大学トップレベルの成績を残すのが目標」と宣言。今回の好走を弾みに、飛躍の１年とする決意だ。