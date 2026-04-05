【明治安田J1百年構想リーグ】V・ファーレン長崎 0−3 清水エスパルス（4月5日／PEACE STADIUM Connected by SoftBank）

【映像】衝撃の「キックオフ7秒失点」（実際の様子）

キックオフ直後の悲劇だった。V・ファーレン長崎が前半開始わずか7秒でまさかの失点。ファンも騒然となった。

4月5日の明治安田J1百年構想リーグ第9節で、長崎はホームに清水エスパルスを迎えた。信じられないような光景は、試合開始を告げるホイッスルが鳴った直後にいきなり訪れた。

長崎はキックオフで、最後尾のGK後藤雅明へボールを下げる。自陣中央付近でパスをトラップした後藤は、前線へのロングキックを狙う体勢に入った。しかし、清水のFWオ・セフンから猛プレスを受ける。後藤はそのまま右足を振り抜いたものの、蹴り出したボールはオ・セフンの右足に直撃。大きく跳ね返ったボールは、そのまま無人のゴールへと吸い込まれていった。

ゴールネットが揺れた段階で、時計の針はキックオフからわずか7秒しか進んでおらず、スタジアムはまさに騒然。後藤は急いでゴールの中からボールを拾い上げると、右手を高く挙げてチームメイトたちに謝罪の意を示した。

「なんていうものを見てしまったんだ…」の声も

このシーンについて、DAZNで解説を務めた徳永悠平氏は「（3月22日の）広島戦でもオ・セフン選手がGKにプレッシャーに行ってゴールというのがありましたが、それに似ていますよね」とコメント。「入りから前がかりに行く清水、それが結果的にゴールに繋がりましたね」と、試合開始直後から牙を剥いた清水の姿勢を称賛した。

衝撃的な失点に対し、ABEMAのコメント欄やSNS上も騒然。ファンからは「キックオフ7秒はJリーグ最速では？」「何してんの！」「マジかよ」「GK含めて長崎が油断したな」「なんだこれ」「オ・セフンも凄いけどGKが持つ時間が長かったな」「なんであんなに溜めてしもうたんや」「早すぎるって…」「ちょっと…さすがに何してるの？と」「何してんですか！」「こんなことあんの？」「GKはトラウマ級…」「なんていうものを見てしまったんだ…」と、驚きと戸惑いの声が殺到した。

出鼻をくじかれた長崎は、直後の4分、さらに前半アディショナルタイム（45＋3分）にも立て続けに失点。前半だけで3点のビハインドを背負うと、そのまま0−3で清水に敗れた。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

