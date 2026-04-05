「30MS×シャニマス」コラボプラモ「30MS オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(西城樹里/有栖川夏葉)」のパッケージ画像初公開！
【30MS オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(西城樹里/有栖川夏葉)】 4月11日 発売予定 価格：2,750円
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(西城樹里/有栖川夏葉)」のパッケージ画像を公開した。発売は4月11日を予定しており、価格は2,750円。
本製品は、BANDAI SPIRITSの美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」とゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」のコラボレーション商品として、アイドルユニット「放課後クライマックスガールズ」に所属する「西城樹里」と「有栖川夏葉」を、30MSのフォーマットで表現したもの。
今回30MSの公式Xアカウント「30 MINUTES SISTERS 公式SNS」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、コラボ衣装「ビヨンドザブルースカイ」を纏った「西城樹里」と「有栖川夏葉」が描かれたイラストとなっている。
【パッケージ画像初公開 📣】- 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) April 5, 2026
4月11日(土)発売予定
30MS オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(西城樹里/有栖川夏葉)
メーカー希望小売価格：2,750円（税10%込）
詳細はホビーサイトをチェック🔽https://t.co/ML5rikMwHe
ブレインのみなさん！… pic.twitter.com/DFqSWTbozi
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021
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