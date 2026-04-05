【30MS オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(西城樹里/有栖川夏葉)】 4月11日 発売予定 価格：2,750円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(西城樹里/有栖川夏葉)」のパッケージ画像を公開した。発売は4月11日を予定しており、価格は2,750円。

本製品は、BANDAI SPIRITSの美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」とゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」のコラボレーション商品として、アイドルユニット「放課後クライマックスガールズ」に所属する「西城樹里」と「有栖川夏葉」を、30MSのフォーマットで表現したもの。

今回30MSの公式Xアカウント「30 MINUTES SISTERS 公式SNS」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、コラボ衣装「ビヨンドザブルースカイ」を纏った「西城樹里」と「有栖川夏葉」が描かれたイラストとなっている。

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021

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