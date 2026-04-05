◆女子プロゴルフツアー ヤマハレディース 最終日（５日、静岡・葛城ＧＣ山名Ｃ＝６５１０ヤード、パー７２）

４打差９位で出た高橋彩華（サーフビバレッジ）が通算８アンダーで並んだ仲村果乃（Ｐｌｅｎｕｓ）、荒木優奈（Ｓｋｙ）とのプレーオフを２ホール目で制し、今季初優勝。昨年６月の宮里藍サントリーレディス以来となるツアー通算３勝目を挙げた。

１９９８年度生まれの黄金世代の２７歳。最終組の３つ前からスコアを伸ばすと１８番パー５のスーパーイーグルでトップを捉え、劇的な逆転勝利を呼び込んだ。「最後バーディーを取りたいなと思っていたら入ったので、めちゃくちゃビックリした」。残り８９ヤードから５４度のウェッジを握った第３打はピン奧に落ち、バックスピンでカップインした。１イーグル、５バーディー、２ボギーの６７で追い上げた。

１８番パー５で行われたプレーオフは１ホール目で荒木が脱落。２ホール目で仲村が第３打をチャンスにつけた直後にピン左６０センチに突き刺した。「プレーオフは過去に２回やっているけど、負けてしまっているので、３度目の正直があればいいなという気持ちで挑んだ。今季は年間複数回優勝を目指している。３勝を目指したい。メジャーも勝ちたいので、調子を上げていきたい」と更なる活躍を誓った。