【漢字クイズ】「帷子ケ辻」はなんて読む？初見で正解できたら天才！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

いったい、「帷子ケ辻」はなんと読むのでしょうか。

京都府にある地名で、 答えは7文字です。

「帷子ケ辻」という漢字を見たことはありますか？

正解は、「かたびらのつじ」でした。

京都府京都市右京区太秦に位置している帷子ケ辻。



この地名には諸説ありますが、平安時代に起こった出来事が由来とされています。



嵯峨天皇の后・檀林皇后は仏教に深く帰依しており、亡くなった後は葬らず、辻に遺体を置いて白骨化する様を見せることで、諸行無常を伝えてほしいと遺言したのだそう。



皇后が亡くなると、遺言どおりに遺体は辻に置かれ、人々はその姿を見て無常を悟ったとされており、この地が皇后の経帷子にちなみ「帷子ケ辻」と呼ばれるようになったといわれています。

ほかにも、檀林皇后の葬送時に棺を覆っていた帷子が風で飛ばされ、この辻に舞い落ちたことから名づけられたという説もあるのだそうですよ。

あなたはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『地名辞典オンライン』

・『京都通百科事典』

・『着物レンタルVASARA』