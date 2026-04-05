町田ＧＫ谷晃生、ＰＫ強者ぶりを再び発揮　この日も２本ストップ…東京対決“第２戦”はＰＫ戦の末に町田に軍配

◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第９節 ＦＣ東京０―０（２―４）町田（５日・味の素スタジアム）

ＦＣ東京と町田による「東京対決」はＰＫ戦の末に、町田が勝利した。

ＦＣ東京は日本代表の英国遠征のメンバーに選ばれていたＭＦ佐藤龍之介、韓国代表の活動で離れていたＧＫキム・スンギュが先発出場。町田は１日の試合から先発を５人入れ替えた。

１日には町田のホームで行われた“第１戦”は、ＦＣ東京が３―０で快勝。攻撃ではボールを保持し続け、相手のＤＦラインの裏を効果的につきながら、守備では相手のプレスをかわし続けた。３日の練習前に１時間超えのミーティングを実施した町田は、前節の反省を生かして、普段よりやや低めのラインで守るやり方に変更した。

前半２７分にＦＷ相馬勇紀の左サイドからのクロスをＭＦ中村帆高が頭で合わせてネットを揺らしたが、直前にファウルがあったとしてノーゴールに。前半はスコアが動かず、後半に入った。

後半に入っても膠着（こうちゃく）状態のまま推移。両チームとも好機は作るが、ＧＫキム・スンギュとＧＫ谷晃生がそれぞれ好セーブで阻み続けた。

そのままＰＫ戦に突入。ここまでのＰＫ戦３回で相手のキック１３本中６本をセーブしている谷は、いきなりＦＣ東京の１番手のＤＦショルツをストップ。さらに、３番手のＭＦ高宇洋も止めた。町田は全員が決めて、勝利をもぎ取った。