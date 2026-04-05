【ソウル＝依田和彩】中東情勢の悪化で、プラスチックの原料となる石油製品「ナフサ」などの供給不安が広がる中、韓国では自治体指定の有料ゴミ袋の在庫が不足しているとの偽情報がＳＮＳなどで拡散し、一部で買い占めが起きる事態となっている。

韓国政府は連日、国民に冷静な対応を呼びかけている。

韓国・聯合ニュースによると、自治体指定のゴミ袋はナフサを熱分解して作るポリエチレンを主原料とする。中東情勢の悪化を受け、「ゴミ袋がなくなり、ゴミが捨てられなくなるのではないか」といった不安をあおるような情報がＳＮＳなどで広がり、買い占めが一部で発生した。

主要紙・中央日報によると、首都ソウルでは、３月２１〜２７日の１日のゴミ袋の平均販売枚数は約２７０万枚で、過去３年間の１日の平均販売枚数の４・９倍に相当する量だという。ソウル以外の国内各地でも通常より購入量が増加しており、買い占めが起きないよう、１人当たりの購入枚数を制限する小売店もある。

韓国の金星煥（キムソンファン）・気候エネルギー環境相は３月３０日、自身のフェイスブックで「原料は十分で１年以上の供給に全く問題はない」と呼びかけた。更に、有料のゴミ袋が手に入らない場合は他の袋で代用することも許可した。

李在明（イジェミョン）大統領も同３１日の国務会議（閣議）で、ゴミ袋の在庫不足は「悪意のある偽ニュース」だと非難し、警察庁に偽情報の流布に対して厳正に対処するよう指示した。