生活のなかで「予想とは違って意外な展開になった」と感じるような経験をすることは、誰でも1度はあるでしょう。そんな日常の1コマをコミカルに描いた作品『最後の一言ですべてが分かったこと』『逆に才能を感じたサッカー少年』『聞いてはいけなかった電話』『数年後に意味が分かったこと』（作：おたみさん）がSNSで注目を集めています。



【漫画】『最後の一言ですべてが分かったこと』（全編を読む）

1作目『最後の一言ですべてが分かったこと』で描かれているのは、立ち飲み屋での1コマです。店内の男性客の忘れ物の帽子を、女性が「やっぱここにいた！」と届けに来ました。



同年代の2人の様子から、作者は長い友人関係なのだろうと考えます。しかし女性が「今ね、うち、お茶なのよ」と言ったことで状況を察します。「お茶」とは客がいないことを意味する言葉です。つまり女性は営業に来ていたのでした。



2作目の『逆に才能を感じたサッカー少年』は公園が舞台です。熱血気味の父親が息子にサッカーの練習をさせていますが、小学校高学年ほどの息子は父親の相手をするのが面倒な様子です。すると息子は父親へのパスをする際に、わざと父親が走らないと取れないような位置を狙い始めます。どうやら父親の体力を削る作戦に出たようです。



次の『聞いてはいけなかった電話』では、作者が立ち飲み屋で出会った“自称社長”が登場します。その男性は「私はベンツに乗っていますが、出社時は安い車で行くんです」と、社員のモチベーションを下げないための配慮だと誇らしげに語ります。



作者が感心していると、その男性に1本の電話が。電話にでた彼は「明日シフト入れます。はい…日払いで…」と、社長らしくない会話が聞こえるのでした。



思わぬオチとなりました。読者からは「見ないふりするのが大人」などの声があがっています。



最後の『数年後に意味が分かったこと』では、居酒屋で作者がケンカを目撃するところから始まります。ケンカをする怖そうな男性客たちは、なぜか2人とも両手を自分の後ろに回しながら「表出んのか！？」「出てやるよ！」と口論をしているのでした。それを見ていた知らないおじさんが「ありゃ2人とも弁当持ちだな」とつぶやきます。



当時、作者は意味が分からなかったものの、数年後に「弁当持ち＝執行猶予中」という意味だと知ります。つまり男性たちは喧嘩して実刑になるのを避けるため、手を出さないようにしていたのでした。



読者からは「おじさんは警察関係か刑事ドラマファンだね」など、弁当という言葉の意味を知る読者からの声があがっています。



これら4作品について、作者のおたみさんに話を聞きました。



なんとなく過ごしていて「あれ？」と思ったことを描こうと心掛けています

―作品の題材となる出来事は、どのような基準で選ばれていますか。



なんとなく過ごしていて「あれ？」と思ったことを描こうと心掛けています。



日常的な事柄を題材にしているので、「笑える」や「あ、そういうことか」等、読んだ方が「なんかおもしろいな」と感じてくれたら嬉しいと思って描いています。



―飲み屋の作品が多いですが、ネタになるような印象的な出来事は多いのでしょうか。



友人と飲み屋に長時間一緒にいるので、会話が尽き、なんとなく周囲の言動を見てしまうことが多い気がします。「これをネタにしよう」というよりは「ウケるな」と思いながら見てる感じで、帰宅後に「あ、さっきの漫画にしてみよう」と思い出す感じです。



―4作品の中で、特にお気に入りのものや、読者に注目してほしいポイントがあれば教えてください。



飲み屋では、『聞いてはいけなかった電話』のような、自身をめちゃくちゃな設定で話す人によく出会います。酔って気が大きくなってるでしょうし、別に一期一会の場でプライベートをきちんと明かさなくてもいいと個人的には思っていて。お互い大人なので聞き流すのも礼儀かな、と思います。



後は、一緒によくいる友人の山村が活躍(？)する『ド真面目な友達がキャバ嬢にハマった話』を読んでみて欲しいです。



（海川 まこと／漫画収集家）