伊勢崎南部の工業団地アクセス向上！ 市道「国領町〜境島村」バイパスが3月17日開通

群馬県伊勢崎市は、国領町から境島村に至る「市道（伊）9-530号線および市道（境）6-642号線」が2026年3月17日に開通しました。

この新しいバイパス道路の完成により、伊勢崎南部第三工業団地などへのアクセスが向上し、物流の円滑化や地域活性化に寄与することが見込まれています。

【画像】便利だね！ ココが「新たに開通したバイパス」です。画像で見る！（5枚）

群馬県伊勢崎市内で整備が進められていた新しい市道が開通しました。

その区間は、国領町から境島村を結ぶ市道（伊）9-530号線および市道（境）6-642号線です。

これまで迂回が必要だったルートが直線的に結ばれたことで、工業団地が集積するエリアの交通利便性が向上しました。

主要な幹線道路とのネットワークが形成され、地域の産業活動を支える役割を担います。

開通した市道は、伊勢崎南部第三工業団地および伊勢崎南部国領産業団地へのアクセスを支える重要なバイパス道路として整備されました。

伊勢崎市が公開した現況写真や地図によると、国領町や長沼町、八斗島町方面と、境市街地や太田市方面を直線的に結ぶ、歩道が備わった片側1車線の道路が完成したことがわかります。

これまでは南側の既存道路を迂回する通行経路でしたが、今回の開通によって生み出された直線的なルートにより、移動の効率化が図られました。

伊勢崎市の南部エリアは、多くの企業が進出する産業の拠点として機能しています。

今回の市道開通により、各工業団地と周辺の主要な幹線道路をつなぐ交通ネットワークが新たに形成されました。

伊勢崎市は、このバイパス道路の完成が物流の円滑化に寄与すると説明。

さらに、周辺の地域活性化が加速することへの期待も示しています。

新しい道路は、地域住民の日常生活における移動手段として活用されるとともに、経済活動を支える交通インフラとして機能していくことになりました。