【義母の信じられない発言】「孫の世話は私が！」嫁を追い出し…【第29話まんが】#ママスタショート
次から次へと起こる嫁姑間のトラブル。原因となったのは義母からの発言……。今回は、ママたちが経験した「義母の信じられない発言」に関するエピソードを紹介します。
今回は、孫に会いたくて仕方ない義母の信じられない発言です。
念願の妊娠。本来なら里帰り出産をしたかったママ。しかし自宅から義実家が近いため、義母からの「私が孫の世話を手伝うわよ」という義母の申し出を受けるしかなく、里帰り出産は断念。まあ、本当に産後の手伝いをしてくれるのであれば、問題もありませんが……。
フルタイムで働いている義母は産後の手伝いをしてくれるわけもなく、2日に一度、孫の顔を見にくる程度。しかしママがいると孫を抱っこできないと夫に不満ブーブー。そしてとんでもないことをやってのけるのです。
義母「あなた、散歩でもしてきなさいよ。孫ちゃんは私がみてるから」
突然、有無を言わせず家の外へ追い出されたママ。「小一時間出てこい」とまで言われたのだそう。産後の体を休めないといけない時期に、なにをしてんの！
義母からの信じられない発言、みなさんは経験ありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、孫に会いたくて仕方ない義母の信じられない発言です。
念願の妊娠。本来なら里帰り出産をしたかったママ。しかし自宅から義実家が近いため、義母からの「私が孫の世話を手伝うわよ」という義母の申し出を受けるしかなく、里帰り出産は断念。まあ、本当に産後の手伝いをしてくれるのであれば、問題もありませんが……。
義母「あなた、散歩でもしてきなさいよ。孫ちゃんは私がみてるから」
突然、有無を言わせず家の外へ追い出されたママ。「小一時間出てこい」とまで言われたのだそう。産後の体を休めないといけない時期に、なにをしてんの！
義母からの信じられない発言、みなさんは経験ありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部