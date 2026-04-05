【今週の運勢】4月6日（月）〜4月12日（日）の運勢第1位は水瓶座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 4月6日（月）〜4月12日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★水瓶座

運勢第1位！ 「少し引いた視点」がポイント。あれもこれも一気に整えようとすると結局中途半端になってしまいますよね。一つひとつ、簡単に片付くものから取りかかると一気にスッキリしそうな星模様です。一回立ち止まって「今何を終わらせなくてはならないか」を書き出してみましょう。すぐできることからサクサク消化してみて。

第2位★牡羊座

運勢第2位！ 「外と内をはっきりさせる」がテーマ。外側の喧騒から一度離れ、自分の内側にある「本当に守りたいもの」に静かに集中する一週間です。バラバラだった思考や感情を、じっくりと見直してみて。日々のルーティンを自分好みに整えることで、揺るぎない自信が内側から湧き上がってきます。

第3位★蠍座

運勢第3位！ 「エッセンスの抽出」がポイントな星模様。曖昧な感情や多すぎる選択肢を削ぎ落とし、自分の核心にある「純粋な部分」を見極めて、人生を再構築する週です。「決めたことをやり切る力」が強くなりやすい時期なので、今必要なことを書き出して、あまり考えずにそのルーティンを毎日積み上げていくのがオススメ。

第4位★乙女座

「秩序を求める」が今週のテーマ。散らばったデータや過去の情報を、今の自分に合わせた状態にアップデートするのが吉。春を一年の「始まりの時期」だと捉えて、新しい試みにどんどんトライしてみて。できるだけノイズを断捨離して、残った「本質」を大切にするのがオススメです。

第5位★獅子座

「セルフ・ブランディングの再定義」がテーマの星模様。見栄やアテンションを集めるための自己表現のフェーズは終わり、自分の才能を大きな枠組を考えながら編み上げる一週間です。バラバラに発信していた活動を、一貫したストーリーで編み直して、「あなたの物語」を構築してみて。

第6位★山羊座

「リラックスに全振り」が今週のキーワード。春は色々な変化が起こりやすく、あたたかいけれどストレスもかかりやすい時期です。「自分、焦っちゃってるな」と思うときは、深い呼吸を意識してみて。息を吸うより「吐くこと」にフォーカスすると、緊張が溶けやすいです。

第7位★双子座

「知恵を磨く」がテーマの星模様。単なる情報の消費者を卒業し、断片的な知識を編み合わせて独自の「世界観」を構築するフェーズです。SNSのタイムラインを眺める時間を捨て、自分だけの「思考の聖域」を編み上げて。ノートに考えていることを書き出してみるのもオススメです。

第8位★魚座

今週は「前に進みやすいな」とあなたが直感するフィールドへ移動してみて。押しても引いてもダメなら、360度見回して、進みやすい方向に進んでみるのがオススメ。今まで踏み入れたことのない分野も、あなたの審美眼を信じて進んでOK。美しいと思う方角に向かってみて。

第9位★射手座

「概念の上書き」がキーワード。既存の社会通念や他人が作ったルールに従うのはやめましょう！ 自らが主導権を握って、世界を再構築する気持ちでいたい一週間です。あなたの高い視点を、わかりやすく周りに「新しい常識」としてプレゼンしてみて。時代が後押ししてくれそうです。

第10位★天秤座

「自分でパワーを生む」がキーワード。周囲の顔色を伺う「受け身の姿勢」ではなく、自らが中心となって世界を作っていくような「主導権を握る感覚」を大事にしてみて。高圧的な人からは少し距離を置いて、あなたの美意識を大切にしつつ「自分の軸」を作り上げて。少しずつ今とは違う世界や人間関係が目の前に広がりそうです。

第11位★蟹座

「柔らかい感情を武器に」がテーマ。身内を守る「内向きのやさしさ」を、社会を動かす「強み」へと昇華させるタイミングです。あなたの持つ共感力を、柔らかいものから「秘密の武器」に変えてしまうイメージ。ぐうの音も出ない論理であなたの強みを補強していきましょう。サッと「敵」にお返しできるように、練習してみて。

第12位★牡牛座

自分の「テリトリー」を美しく、機能的に整えたい一週間。外の世界に答えを求めるのではなく、すでに自分が持っている資質や環境をどう活かすかに知恵を絞ってみて。身近な場所を自分らしくカスタマイズする過程の中で、忘れていた大切な感覚が呼び覚まされます。人と比べず自分を貫くことを大事にしてみて。

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

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