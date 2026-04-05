◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム 8-2 オリックス(5日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハム・有原航平投手が、チームに復帰後初勝利をあげました。

この日は7回108球を投げ、被安打4、奪三振2、与四球2、2失点の粘りのピッチング。前回登板となったソフトバンク戦では6回7失点(自責点5)で敗れましたが、待望の今季1勝目をあげました。

本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOで、ファンからの大声援を浴びた有原投手。「本当にうれしいですし、これだけ声援もらえるのは本当にありがたいと思っています」と感謝を口にします。

この日は不運な当たりでランナーを背負い、オリックス・宗佑磨選手の2試合連続のHRを浴びた有原投手。打線の援護も得られない中で粘りのピッチングを続け、日本ハム打線はこれに応えるように終盤に奮起しました。「先に点取られましたけど、粘って投げれば打ってくれると思っていたので、チームに感謝です」と語った有原投手に、ともにお立ち台にあがった奈良間大己選手、万波中正選手も照れ笑いでペコリ。有原投手は開幕からのホームランを継続するなど好調の打線を「心強いというか、最高だな」とたたえました。

その後も日本ハムファンに感謝を語った有原投手。「次も精いっぱい頑張りたいと思いますので、今シーズンもよろしくお願いします」と呼びかけると、ファンからも温かな拍手が送られました。