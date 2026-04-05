◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 7-5 中日(5日、神宮球場)

ここまで2勝6敗で最下位に沈んでいる中日。この日は首位ヤクルトに終盤まで5点のリードを奪うも“魔の7回”に一気に7失点。痛恨の連敗を喫し、今季初のカード勝ち越しとはなりませんでした。

中日の先発は開幕カードの3月29日以来、今季2度目の先発となったエースの郄橋宏斗投手。前回は8回1失点の快投を見せながらも、味方の援護なく敗戦。2年ぶりの二桁勝利を目指す今季、まずは初勝利を目指し序盤から3塁を踏ませない好投を見せます。

するとこの日は打線も援護します。4回、1アウトから細川成也選手のヒット、2者連続フォアボールから満塁のチャンスを作ると、村松開人選手のセカンドゴロの間に1点を奪い先制。さらに6回には3連打から2点を奪うと、加藤匠馬選手のタイムリー2ベースヒット、さらに郄橋投手が自らを援護するタイムリーヒットを放ち、5対0と大きくリード。勝利を大きくたぐり寄せます。

ところが、この日のハイライトは7回。中日にとっては“魔の時間”が待っていました。郄橋投手はヤクルト先頭の岩田幸宏選手にライトへの2ベースヒットを打たれると、その後エラーからノーアウト1、3塁で伊藤琉偉選手にライトへのタイムリーヒットを許し1点を返されます。さらに直後にヒットを打たれ満塁とすると、9番の武岡龍世選手に押し出しフォアボール。自滅するかたちで追加点を許し、郄橋投手は7回途中で降板となります。

しかし、齋藤綱記投手を2番手に送り出すも流れは変わらず。押せ押せムードの神宮球場で、齋藤投手は初球に暴投で3失点目。その後もなかなかボールが入らず、3ボール1ストライクから投じた低めのストレートは長岡秀樹選手にライトまで運ばれ、これが2点タイムリーとなりました。貯金の5点がなくなり、同点に追いつかれました。

さらに、“魔の時間”はこれだけでは終わりませんでした。3番手・勝野昌慶投手がランナー1塁からサンタナ選手にバックスクリーン直撃の勝ち越し2ランを許し、スコアは5対7。ベンチの郄橋投手もぼう然、1アウトが取れず、わずか25分で5点差を逆転される事態となりました。

ただ2点差。勝利を目指す中日は直後の8回、今季4年ぶりに復帰した代打・阿部寿樹選手のヒットなどで満塁のチャンスを迎えます。一発が出れば再逆転の場面、しかし打席が回ってきた田中幹也選手と福永裕基選手は凡打に終わり、1点が奪えませんでした。

9回も「0」に抑えられた中日は、痛恨の逆転負け。今季初のカード勝ち越しとはならず、敵地で苦い連敗を喫しました。