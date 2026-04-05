◇パ・リーグ ロッテ3ー4ソフトバンク（2026年4月5日 ZOZOマリン）

首位を走るソフトバンクとのカード勝ち越しがかかる一戦。ロッテのサブロー監督は9回に勝負に出たが、一歩及ばず、3―4の逆転負けを喫した。

1点ビハインドで迎えた9回。3月のWBCにも選出された守護神・松本裕樹から1死一、三塁の好機を作った。打者は9番・友杉。指揮官はセーフティースクイズを選択。初球はバントの構えを見せてボール。カウント2―1からセーフティースクイズを試みるも打球は捕手手間に転がり、三塁走者の高部は三本間に挟まれ、3フィートラインを超え、走塁死。その間に三塁進塁を狙った小川も三塁ベース手前でタッチアウトとなり併殺でゲームセット。

試合後、サブロー監督は「セーフティースクイズです。作戦としては間違っていなかったと思うんですけど、ちゃんとできなかった。それぐらいの実力しかない」と説明。三塁進塁を狙った小川については「あれは行っていいと思うんですけど、ショートも上手かった。それよりもバントを決めていればっていうところで、しっかり反省して練習してもらって、同じ機会があれば成功してほしい」と話した。

2球目がファウルになり、ヒッティングに切り替える考えについて問われると「切り替えても多分打てないと思うので。僕の選択はベストだったと思います」と語った。。