◇MLB アストロズ 11-0 アスレチックス(日本時間5日、サター・ヘルス・パーク)

アストロズ・今井達也投手がメジャー初勝利。ボールを受けた捕手のバスケス選手は、「ビールシャワーを浴びせてやったよ。彼はそれに値する男だ。本当に素晴らしい勝利だった」と称賛しました。

初登板では3回途中4失点と勝敗がつかなかった今井投手。2度目の先発となったこの日は、6回途中94球、3安打3四球9三振無失点とアスレチックス打線を翻弄(ほんろう)し、メジャー初白星を挙げました。

バッテリーを組んだバスケス選手について、今井投手は、「経験がたくさんあるキャッチャーなので、バッターの様子を見ながら配球を考えてるなと。同じ球種を続ける時もちょっと時間を長くしてから投げさせたり、色々工夫してくれる。キャッチャーで色々試行錯誤してくれてる部分はすごく助かりますね」と絶大の信頼を明かしました。

そんなバスケス選手はリードだけでなく、6打数3安打2打点とバットでも存在感。「今井が相手打線を沈黙させたのは称賛を送らなければならない。打線が早くから点をとってくれたから、それが今井の気を楽にしていたなら良かった。素晴らしいチームの勝利だった」と試合を振り返りました。

さらに、今井投手の特徴を聞かれたバスケス選手は、「正直、彼の雰囲気を捉えるのは難しいね」と率直なコメント。

それでも、「とにかくリラックスしていて、それが彼のスタイルなんだ。力みがないし、軽々と投げているように見える。でも、投げてくるボールはすごい。低い腕の出し方にはかなりの幻惑効果があるし、独特なスライダーの回転や変化も素晴らしい。今日は守っていて本当に楽しかったよ」と、メジャー2度目の登板にして白星をつかんだ今井投手に賛辞を贈りました。