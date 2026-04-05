「広島２−１阪神」（５日、マツダスタジアム）

広島が阪神に劇的なサヨナラ勝ちで連敗を「４」で止めた。昨季から続いていた同戦の連敗も「８」でストップした。

同点の九回、１死からモンテロが放った打球は左翼へグングン伸びた。そのままスタンドに飛び込み負の連鎖に終止符を打った。グラウンドには選手達が飛び出し歓喜のウォーターシャワー。助っ人は満面の笑みで喜びを爆発させた。

お立ち台では「本当に連敗を止める気持ちで。連敗を止めることができてよかったです」と語ったモンテロ。苦手な阪神から価値ある１勝に「サイコーデス！」と叫んだ。

先発の栗林が快投を披露した。試合開始前までリーグトップのチーム打率・２６５の阪神打線に対し、五回まで１安打投球。六回以降も変化球を低めに集める丁寧な投球でアウトを積み重ね、得点を許さず七回まで０を並べた。

１点リードの八回に１死一、三塁から近本に左犠飛を浴び、同点に追いつかれるも後続を断った。８回５安打１失点、９奪三振の好投で降板となった。プロ初先発だった前回３月２９日・中日戦（マツダ）は１安打完封。１００未満で完封するマダックスも達成し、鮮烈な先発デビューを飾っていた。

打線は高橋の立ち上がりを攻めた。１番・大盛の中前打から２死二塁の好機をつくると、４番・佐々木が中前適時打を放ち、先制に成功。４日にはプロ初本塁打をマークした若き４番が今季初適時打で仕事を果たした。