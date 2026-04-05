山本彩「365日の紙飛行機」弾き語りで会場魅了 NMB48時代以来10年ぶり「関コレ」出演に喜び【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】元NMB48でアーティストの山本彩が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】32歳元NMBセンター、ギター1本で関コレ降臨
山本はギター弾き語りで「365日の紙飛行機」からスタート。伸びやかな美しい歌声で会場を包み込んだ。歌唱後「改めましてこんにちは、山本彩です」と挨拶し、「個人としては10年ぶりの関コレということで、10年前はグループとして出演させていただいたんですけど、今年はソロでの出演ということで、本当にありがたく、光栄に思います」と笑顔を見せた。
その後「今の曲はですね、知っている方もいらっしゃるかもしれないんですけど、グループ時代に歌わせていただいた曲で、次の2曲は自分のソロの曲です」と紹介し、「イチリンソウ」「共鳴」を続けて披露。感情のこもった歌声で観客を魅了した。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbrightらがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
M1.365日の紙飛行機
M2.イチリンソウ
M3.共鳴
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳元NMBセンター、ギター1本で関コレ降臨
◆山本彩、伸びやかな歌声響かせる
山本はギター弾き語りで「365日の紙飛行機」からスタート。伸びやかな美しい歌声で会場を包み込んだ。歌唱後「改めましてこんにちは、山本彩です」と挨拶し、「個人としては10年ぶりの関コレということで、10年前はグループとして出演させていただいたんですけど、今年はソロでの出演ということで、本当にありがたく、光栄に思います」と笑顔を見せた。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbrightらがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
◆山本彩セットリスト
M1.365日の紙飛行機
M2.イチリンソウ
M3.共鳴
【Not Sponsored 記事】