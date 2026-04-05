創価大の山口翔輝が関東学生ハーフマラソン２部で優勝「レースプラン通りでした」
◆陸上 関東学生対校選手権ハーフマラソン（５日、静岡・焼津市焼津漁港新港発着＝２１・０９７５キロ）
例年５月に行われている陸上の関東学生対校選手権（通称・関東インカレ）の男子ハーフマラソン（２１・０９７５キロ）は今年から４月上旬の焼津みなとマラソン（静岡・焼津市焼津漁港新港発着）と併催された。また、昨年までは１部と２部はスタート時間が異なり、別のレースとして行われいたが、今年から同時スタート。順位は１部、２部でそれぞれ分かれるが、実質、同じレースで勝負した。
１部は、山梨学院大のブライアン・キピエゴ（４年）が１時間１分２３秒で圧勝。圧巻の４連覇を飾った。
２部は、キピエゴに約８キロまで食らいついた創価大の山口翔輝（３年）が１時間２分５５秒で初優勝した。前半のリードを生かして、２位の吉田蔵之介（国学院大４年）に２２秒差をつけて勝ちきった山口は「レースプラン通りでした。本当はもっとキピエゴ選手について行きたかったですけど、速過ぎたので、自分のペースで粘ろうと思いました。２部で優勝できたことは良かったです」と充実の表情で話した。
山口は今年１月の第１０２回箱根駅伝では４区１５位と本来の力を発揮できなかったが、２月の延岡西日本マラソンでは創価大記録の２時間１１分２秒で３位と健闘した。１年時の箱根駅伝は５区１０位。タフな３年生は創価大の頼れるエースだ。今季もチームの中心として戦う。
従来の焼津みなとマラソンの大学対抗ペアマラソン（上位２人の合計タイム）は１、２部総合で争われ、山梨学院大が２時間５分３０秒で優勝。創価大が２位に入った。
ハーフマラソン以外の競技は、５月２１〜２４日に栃木・カンセキスタジアムとちぎで開催される。関東インカレの男子の１部と２部は短距離、フィールド種目を含めた総合力で決まるため、箱根駅伝優勝の青学大、同２位の国学院大、同６位の駒大など駅伝をメインに強化している大学は２部に属する。そのため、長距離種目においては１部と２部は実力差はない。
今大会の上位成績は以下の通り。
▽１部
＜１＞ブライアン・キピエゴ（山梨学院大４年）１時間１分２３秒
＜２＞佐藤 大介（中大３年）１時間３分５０秒
＜３＞中野 純平（東海大３年）１時間３分５４秒
＜４＞小平 敦之（早大４年）１時間３分５６秒
＜５＞平井 翼（山梨学院大４年）１時間４分７秒
＜６＞小林 侑世（順大４年）１時間４分１７秒
＜７＞可児 悠貴（東海大４年）１時間４分２５秒
＜８＞熊井 志岳（城西大４年）１時間４分３０秒
▽２部
＜１＞山口 翔輝（創価大３年）１時間２分５５秒
＜２＞吉田蔵之介（国学院大４年）１時間３分１７秒
＜３＞浅川 侑大（帝京大４年）１時間３分２５秒
＜４＞鳥井 健太（青学大４年）１時間３分３２秒
＜５＞衣川 勇太（創価大２年）１時間３分４５秒
＜６＞野田 顕臣（国学院大２年）１時間３分５８秒
＜７＞新谷 倖生（駒大４年）１時間４分６秒
＜８＞三原 涼雅（神奈川大４年）１時間４分４１秒
▽焼津みなとマラソン大学対抗ペアマラソン
＜１＞山梨学院大 ２時間５分３０秒
＜２＞創価大 ２時間６分４０秒
＜３＞国学院大 ２時間７分１５秒
＜４＞青学大 ２時間８分１８秒
＜５＞東海大 ２時間８分１８秒
＜６＞早大 ２時間８分５６秒
＜７＞帝京大 ２時間９分３秒
＜８＞順大 ２時間９分１１秒
＜９＞中大 ２時間９分２２秒
＜１０＞城西大 ２時間９分５４秒
＜１１＞神奈川大 ２時間１０分２８秒
＜１２＞東洋大 ２時間１１分１６秒
＜１３＞駒大 ２時間１１分５６秒
＜１４＞立大 ２時間１２分２４秒
＜１５＞拓大 ２時間１２分２６秒
＜１６＞国士舘大 ２時間１２分３４秒
＜１７＞麗沢大 ２時間１２分４６秒
＜１８＞流通経大 ２時間１３分４１秒
＜１９＞法大 ２時間１４分４７秒
＜２０＞東農大 ２時間１５分３秒