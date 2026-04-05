◆女子プロゴルフツアー ヤマハレディース 最終日（５日、静岡・葛城ＧＣ山名Ｃ＝６５１０ヤード、パー７２）

４位から出た菅楓華（ニトリ）が一時後続に２打差をつけてトップを走ったが、１６番でのトリプルボギーが響き、１打及ばず４位に終わった。「優勝しか見ていなかった。でもまたチャンスがあると思って、いい経験になったと思って頑張りたい」と気丈に話した。

後続に２打差をつけて首位で迎えた１６番。まさかの事態に見舞われた。ティーショットを左に大きく曲げた。心構えとしては「ボギーでいいという感じでいった」。斜面下からの第２打は９番アイアンを握った。無情にも、土手に当たり戻ってきた。

「１００ヤードないぐらいに打とうかなと。打った感じは全然悪くなかったけど、球が沈み気味だった。ピッチングウェッジでも良かったのかな。しょうがないかな」。３打目でフェアウェーに出し、４打目はグリーン左のバンカーへ。５オン２パットで痛恨のトリプルボギーとなった。

宮崎・日章学園高の同級生の荒木優奈（Ｓｋｙ）、仲村果乃（Ｐｌｅｎｕｓ）を追いスタート。２番で５メートル強、３番で１３メートル近いロングパットを沈める連続バーディーで首位を捉えた。６番ではグリーン奥からの第３打をカップに放り込み、単独首位で後半に入った。

１３番でイーグル寸前のスーパーショットを放ち９アンダーにすると、１４番では７メートル近いフックラインを読み切り１０アンダーに乗せた。１６番でトリプルボギーを喫し、脱落した。「前半からいければチャンスはあるかなと。その計画通りに行って２桁アンダーにできた。１６番で前が詰まっていて、そこで変な感じというか。元々難しいホールだし、力が入ってしまった」と振り返った。

この日、リーダーボードを見ずにプレーを続けた。初めて見たのは１７番のティーグラウンド。１６番でトリプルボギーをたたき７アンダーにした後だった。「１０アンダーがいなくて、あ、差があったんだって」。そこで気がついた。

優勝には届かなかったが、宮里藍、西郷に次ぐ年少３位の２０歳３２３日で、生涯獲得賞金２億円を突破。開幕から継続中の連続トップ１０は５試合になり、２０２２年に７試合続けた西郷真央以来４年ぶりの記録になった。（高木 恵）