日本相撲協会が3月25日に開いた番付編成会議で、3月場所東幕下4枚目で5勝2敗だった炎鵬（31歳）の十両昇進を決めた。炎鵬は脊髄損傷の大けがで2023年7月場所を最後に関取の座から陥落、一時は最下段の序ノ口にまで番付を落としていた。幕内で活躍した力士が序ノ口から関取に復帰するのは昭和以降では初めてだという。【取材・文＝小林信也（作家・スポーツライター）】

【写真】ファンからの求めに応じ気さくにサインをする炎鵬の姿

屈辱を嫌でも味わう局面が日常のあらゆる場面で

詳しい相撲ファンならご存じだろうが、約3年ぶりの関取復帰は、つまり「3年間、無給の生活に耐えた」ことを意味する。力士は所属部屋に住居と食事を提供されるとはいえ、幕内時代は月給140万円以上もらっていた炎鵬にとってその落差は大きい。

奇跡の復帰を遂げた炎鵬

それだけではない。相撲界は人権尊重が叫ばれる現代にあっても伝統的な階級社会が維持されている。十両以上の「関取」と幕下以下の「取的」では歴然とした待遇の違いがあり、取的は行動も制約されている。

十両でも110万円の月給がもらえる関取に対して、幕下以下は「場所手当」が年6回数万円支給されるだけ。艶のある繻子（しゅす）の締め込みは十両以上に許され、幕下以下は木綿の廻しだ。力士の正装といえば紋付き袴、白い足袋に畳敷の雪駄だが、幕下の足袋は黒で、序二段、序ノ口は素足に下駄しか許されない。

結婚が許され、部屋を出て暮らせるのも関取だけで、取的は結婚も部屋を出て暮らすこともできない。

昨年5月、中学時代（金沢市の西南部中）の同級生・輝関（当時十両）が結婚を発表した時、地元紙・北國新聞の取材に炎鵬が「自分はないっす。まだそんな余裕はないので、相撲に集中」と答えている。それは、もし相手がいて結婚したくても「取的では結婚できない」という相撲界の厳しい掟を意味する言葉でもある。

関取時代にはタクシーで場所入りもできた炎鵬が、電車やバスで場所に向かう。立派な大銀杏は許されず、丁髷（ちょんまげ）で土俵にあがる。いわば、降格の現実そして屈辱を嫌でも味わう局面が日常のあらゆる場面で突きつけられるのだ。

あと1場所

3年間、炎鵬がその屈辱に耐え、関取への復帰を諦めなかった心根にはどんな思いがあったのか？

巷では、「年寄（親方）として角界に残る条件を満たすため」との推測が根拠として語られる。それも大きな要因だろう。相撲界は古い体質の一方で意外と合理的な仕組みを持つ社会で、年寄になるための「親方株」を取得するには明確な前提基準がある。現役時代に相応の実績を挙げた力士だけが年寄として日本相撲協会に残れるのだ。その基準とは以下の三つだ。

三役（小結以上）を1場所以上務める。

幕内通算20場所以上務める。

十両・幕内通算で30場所以上務める。

炎鵬は、幕下に落ちた時点で通算29場所、十両・幕内を務めた実績を持っていた。つまり、「あと1場所」十両の土俵を務めたら相撲界に残る資格を得ることができる。あのまま引退したのでは相撲界に残れなかった。思わず「引退」と書いたが、かつては相撲界に残れない力士が土俵を去る際は「廃業」と表現された。「引退」と言えるのは年寄として角界に残る者だけに使われる表現だった。ただし1996年、全力士に引退の言葉を用いるよう変更され、炎鵬も「引退」とは表現されるが、大相撲以外の社会に活躍の場を求めるほかはなかった。

それが今回の昇進で、年寄資格を得られることになった。これは炎鵬のセカンドキャリアが拓けた以上に大きな意味を持っている。

相撲に対する「情熱」

言うまでもなく、炎鵬は元横綱・白鵬（前宮城野親方）の弟子。今年初場所、2年前に宮城野部屋から伊勢ケ浜部屋に移籍した8人の力士が改名し、富士がつく四股名に変わった。ひとりだけ改名せず、白鵬からもらった四股名を貫いたのが炎鵬だ。実は、旧宮城野部屋はいまも「預かり」の状態にあって、条件が揃えば「復活」の道を残している。ただし、退職した白鵬が親方に復帰することはできない。

そこで炎鵬の「引退後」に周囲の期待が集まっている。通常、部屋の新設が許されるのは「横綱・大関経験者」「三役通算25場所以上」「幕内通算60場所以上」いずれかをクリアした親方に限られる。だから現状では炎鵬は部屋持ち親方になれない。但し、日本相撲協会が認めた場合、部屋を「継承」することは可能だ。3月場所前に発覚した伊勢ケ浜親方の暴力事件の裁定とも絡むが、伊勢ケ浜親方が不祥事を起こしたことで宮城野部屋再興の可能性は高まったと見る向きもある。そういう中での炎鵬の十両復帰は、炎鵬の行く末だけでなく、相撲界全体、そして元宮城野部屋所属力士の相撲人生にも大きな影響を与える関心事と言えるのだ。

一方で、炎鵬が再起に執念を燃やした理由はそれだけではない、と私は感じる。それは、炎鵬の相撲に対する「情熱」だ。

無事を祈りながら

何しろ、“脊髄損傷”と診断された炎鵬のケガは「相撲どころか、将来歩けるかどうかもわからない」と案じられるほど深刻な首のケガ。それまで力士・炎鵬を応援してきた近親者、後援者でさえ大半が「引退してほしい」と懇願するほど重い症状だった。休場している間、首に幅の広いコルセットを巻いて暮らす姿を見れば、とてもまた相撲ができるとは想像できにくかった。

テレビ金沢のニュースで母・由美子さんが語っている。

「どこの病院に行っても、周りの人が無理だと言っても、あの子は諦めず挑戦しようと前を向いていました。怖かったです。絶対にもう一度、関取に戻るというあの子の夢がかなうことを祈りながらも、復帰してからも勝つことよりケガが悪化しないことを祈っていましたし、今日が最後になるかもという思いは消えませんでした」

金沢学院大学時代の恩師・大澤恵介総監督も、十両昇進の知らせを受けて感激しながら、石川テレビの取材に答えて告白している。

「ケガがケガだったので、もう難しいだろうなあと思っていました。でも炎鵬が『復帰に向けてがんばります』って言うんで、いやいやこの後の人生の方が大事なんだから無理すんなって言ったんですけど、『僕は絶対復活します』って」

炎鵬は諦めなかった。一体、何が炎鵬をそこまで突き動かしたのか。2020年正月に放送された石川テレビの新春対談で炎鵬はこう語っている。

「僕はとにかく負けず嫌いで、負けることがすごく大嫌いで、格好悪いというか、負けたくないという気持ちは誰よりも昔から強かったかなあと思います」

自分にしかできない相撲を見せる。167.3センチ、106.2キロの小さな身体で堂々と力強い相撲で勝てることを中学、高校、大学、そしてプロの土俵で証明し続けてきた。

炎鵬の相撲は唯一無二だ。小兵でありながら、姑息ではない。素早い動き、左右への揺さぶりで相手を崩す。巨漢力士を一瞬の廻しさばきで手品のように反転させて投げ飛ばしてしまう。その技術の高さ、相撲勘の見事さは他に類を見ない。

（自分だけが知る感覚、自分だけが演じられる相撲をまだ見せきっていない）

そんな渇望が炎鵬の身体の奥にくすぶっていたのではないか。これからの炎鵬の相撲、一番一番を、無事を祈りながら楽しみに見たい。

スポーツライター・小林信也

デイリー新潮編集部