「ヤクルト７−５中日」（５日、神宮球場）

中日が悪夢の逆転負けを喫して連敗。３カード連続負け越しとなった。 先発の高橋宏は序盤３イニングを無失点に抑えると、前回登板ではなかった援護が生まれた。村松の二ゴロ間で１点を先制すると、ギアを上げて５回まで０封。雄たけびをあげながら力強いボールを投じた。

そして六回、細川、サノー、花田の３連打で追加点を奪うと、さらに加藤が２点二塁打を放ち、高橋宏が右前適時打を放ってビッグイニングとなった。一塁塁上ではベンチへ向かってガッツポーズし、笑みを浮かべる場面もあった。

しかし悪夢が待っていたのは七回。二塁打と失策でピンチを招くと、タイムリーを浴びて１点を失った。さらに無死満塁から押し出し四球を与えたところでマウンドを降りた。ここから２番手の斎藤が暴投と長岡の２点適時打で試合を振り出しに戻されて降板。３番手の勝野がサンタナに勝ち越し２ランを被弾した。

１死も取ることができず一気の７失点に神宮球場は騒然となった。高橋宏は大暗転の七回途中５失点ＫＯ。ベンチでぼうぜんとグラウンドを見つめ、井上監督も厳しい表情を崩さなかった。

八回には１死満塁の好機を作りながらも無得点。まさかの大逆転負けとなった。