シンガー・ソングライターの山本彩（32）が5日、大阪市の京セラドーム大阪でファッションイベント「関西コレクション2026」に登場した。

白地の混じったデニムのシャツとジーンズの出で立ちで姿を見せると、地元大阪の観客で埋まった客席から大きな拍手を浴び、「嬉しい。ありがとうございます」と手を振って感謝。アコースティックギターを片手に、元NMB48所属時代のヒット曲「365日の紙飛行機」や、季節感を感じさせる桜の花びらが歌詞に出てくるソロ楽曲「イチリンソウ」、最新シングル「共鳴」の3曲を気持ちよさそうに熱唱した。

球場が舞台では大ファンのプロ野球、阪神タイガースの試合で始球式に登場することも多いが、単独でステージで歌うのは少し勝手が違ったようで、終了後の取材対応では「緊張した」と苦笑い。ただ、同球場で今シーズンのスタートダッシュを決めた阪神について質問が飛ぶと「昨日も逆転勝ち。相変わらず強いな、と」と熱い思いがペラペラ。「主力や控え選手も（アキレス腱断裂で戦線離脱中の）石井さんのカバーをしてくれる。今年も優勝すると思います」と力強く宣言した

ソロデビュー10周年を迎えた今年は誕生日の7月14日、初のアリーナライブ「山本彩 LIVE at 武道館」を開催予定。「大きな目標として筋トレ、走り込みなど体力づくりを頑張っています」と明かした。