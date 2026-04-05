「ヤクルト７−５中日」（５日、神宮球場）

ヤクルトが大逆転勝利で開幕３カード連続の勝ち越しを決めた。首位の座をガッチリとキープした。

５点を追う七回に１死も奪われることなく一挙７得点で試合をひっくり返した。先頭の岩田が二塁打を放って出塁すると、続く増田のゴロを中日の遊撃手・村松が後逸。まさかの失策で好機を広げると、伊藤が右前適時打を放って反撃ののろしをあげた。

さらに続く鈴木は左前打を放ち、無死満塁と高橋宏を攻め立てた。ここで武岡は冷静にボール球を見極めて押し出し四球をもぎとり、侍ジャパンにも選出された右腕を降板へ追い込んだ。

なおも無死満塁で２番手の斎藤はワイルドピッチで３点目を献上。さらに長岡が右前２点打を放ち、一気に試合を振り出しに戻した。池山監督もベンチを飛び出してガッツポーズを繰り出した。神宮球場も大歓声に沸き返った。

そしてサンタナが３番手の勝野から勝ち越しの２ランを放つと、ベンチで池山監督が狂喜乱舞。一つもアウトを奪われることなく、一挙７得点の猛攻となった。

同点打の長岡はお立ち台に立ち、つば九郎にマイクを向けられるシーンも。「ふがいない試合が多かったので何とか見返してやろうと思った」と振り返り、快進撃は「本当にファンのみなさんのおかげだと思っています。チーム全員が勝ちに飢えてます」と語ると、スタンドが大歓声に沸いた。

育成入団の３番手・広沢がうれしいプロ初勝利をマーク。お立ち台では「何とかおさえることができてよかった」と語った。「コツコツと毎日やってきたことができたのかなと思います」と表情を緩めた。

２位・阪神がサヨナラ負けを喫したことで、ゲーム差は１・５へ開いた。ここまで７勝１敗でうち５試合が逆転勝利。開幕３カードで加速した勢いのまま、次カードは昨季王者・阪神の本拠地、甲子園へ乗り込む。