TBS篠原梨菜アナウンサー（29）が5日放送のTBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）に新アシスタントとして初登場した。

冒頭、爆笑問題の太田光が「サンデーQ終わって、あわててこっち来たよ」と、同日が初回のTBSテレビ新番組「上田晋也のサンデーQ」をイジると、田中裕二がすかさず「上田じゃないんだよお前は」とツッコミ。このやりとりに篠原アナは思わず笑い声をもらしたが、「TBSアナウンサー篠原梨菜です」とあいさつした。

太田から「シノリーナ！セニョリータ！」と合いの手を入れられると、篠原アナは「マルゲリータ！」とノリ良く返答。太田に「今日の調子はどうですか」と聞かれると「今日は新馬戦なんで、ゲートをうまく出ます」と、競馬実況を務めるアナらしく解答した。

太田は「なるほど！」と応じたが、田中は「何を仕込んでたんですか！」と展開にびっくり。太田が「競馬担当だから。毎週、今日の調子はって聞くと、ウマに例えて、自分を」と説明すると、田中は「毎週！？大変だね」と苦笑。篠原アナは「だから、だんだん、たぶん、なくなってきたら、プールに通ったりするんです。坂を駆け上がったり」と話し、田中は「プール調教、坂路ね」と、競馬ワードを持ち出して納得した。

篠原アナは東大卒で19年入社。過去には日刊スポーツの1面でG1レースの予想を披露したこともある競馬通で知られる。情報番組「THE TIME,」のグルメコーナーも担当し、早朝からラーメンを豪快にすするなどの食べっぷりでも人気を得た。