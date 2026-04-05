【Netflix2026年4月配信】「九条の大罪」「地獄に堕ちるわよ」...話題作ばかり。編集部注目5選

先月、WBC（WORLD BASEBALL CLASSIC 2026）の独占配信で注目を集めた、会員制動画ストリーミングサービス「Netflix（ネットフリックス）」。2026年4月も、話題作の公開が控えています。

WBCが終わって解約を検討している人も、まずはラインアップをチェックしてみてはいかがでしょうか。

WBCのドキュメンタリーも

まずは、編集部の注目5作品を紹介します。

●地獄に堕ちるわよ（4月27日独占配信）

かつてメディアを席巻した占い師・細木数子の波乱の人生を、戸田恵梨香主演・豪華キャスト競演で描く衝撃作！

独自に編み出した六星占術と、「大殺界」や「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈ワードの数々で占いブームを巻き起こした細木数子。彼女は如何にして、「日本一有名な占い師」へと成り上がっていったのか？ 昭和から平成へ60年に渡って、その「真実と嘘」を炙り出していく...。

●九条の大罪（4月2日独占配信）

主演 柳楽優弥、松村北斗ほか豪華キャスト出演、法とモラルの極限クライムエンタテインメント！

「闇金ウシジマくん」の真鍋昌平による最新同名コミックを実写シリーズ化。半グレ、ヤクザ、前科持ちなど厄介な依頼人の案件を請け負う九条間人は、世間から非難を浴びながらも自らの正義を追求していく弁護士。イソ弁として共に働くことになったエリート弁護士・烏丸真司は、その型破りな手法を疑問視しながらも共に社会の闇に迫っていく。

●本日も完売しました（4月22日独占配信）

韓国ドラマ好きなら要チェックのロマンスコメディ。アン・ヒョソプ、チェ・ウォンビンが共演し、完璧主義の農家マシュー・リーと人気番組MCのタム・イェジンという正反対の2人を演じる。

●戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC（4月中旬独占配信）

先月のWBC全47試合をアーカイブで独占配信中のNetflix。侍ジャパンに密着して制作したドキュメンタリーでは、前大会の王者としての重圧の中で、選手たちが何を感じどう戦ったのか、その舞台裏に迫る。

●だんでらいおん（4月独占配信）

週刊少年ジャンプの大ヒット漫画「銀魂」の作者・空知英秋のデビュー作を、初アニメシリーズ化！

日本天使連盟送迎部"たんぽぽ組"の2人の天使、丹波鉄男と黒鉄美咲は、成仏できない霊魂を捜索し、あの世に送るためあらゆる困難に立ち向かう。主人公・丹波鉄男は小林親弘、黒鉄美咲を潘めぐみが声優を務めることも話題に。

新作カタログ公開中

Netflixの公式Xアカウント（＠NetflixJP）では、4月の新作タイトルのカタログを公開中です（4月1日〜）。こちらも参考にしてください。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）