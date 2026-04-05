千葉Jが延長戦の末広島にリベンジ果たす…ホグが30得点、今季初先発外の富樫も17得点

4月5日に広島サンプラザホールで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第29節が行われ、広島ドラゴンフライズと千葉ジェッツが対戦。千葉Jが100－96で勝利を収めた。

前日のGAME1での借りを返したい千葉Jは、第1クォーターからディー・ジェイ・ホグを中心に得点を重ね主導権を握る。6点リードで迎えた最終クォーターには、広島のディフェンスの前にターンオーバーを連発し、試合終了残り1分40秒で同点に並ばれると、お互いにシュートを決め切り決着は最後の10分間に託された。

オーバータイムではナシール・リトルがエンジン全開となり、長距離砲、ペイントアタックと得点を積み上げる。その後広島のエバンス、クリストファー・スミスの3ポイントで1点差まで詰められるも、ホグのオフェンスリバウンドからのショットなどで着実にリードを拡大させ、100－96でリベンジを果たした。







2連敗を阻止した千葉Jは、ホグが30得点6リバウンド2スティール1ブロック、リトルが28得点16リバウンドと大暴れ。今シーズン初めてスターターを外れた富樫勇樹も17得点でベテランの安定感を見せた。惜しくも敗れた広島は、エバンスとスミスがともに23得点で気迫を見せたものの、わずかに及ばなかった。

■試合結果



広島ドラゴンフライズ 100－96 千葉ジェッツ



広島 ｜19｜23｜21｜20｜13｜＝96



千葉J｜24｜25｜20｜14｜17｜＝100

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