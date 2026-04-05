一年でのプレミア復帰なるか。浦和ユースを率いる元日本代表MFが改善図った“緊急かつ重要な案件”。「じれずに我慢強くやれるようにしたい」

一年でのプレミア復帰なるか。浦和ユースを率いる元日本代表MFが改善図った“緊急かつ重要な案件”。「じれずに我慢強くやれるようにしたい」