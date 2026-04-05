一年でのプレミア復帰なるか。浦和ユースを率いる元日本代表MFが改善図った“緊急かつ重要な案件”。「じれずに我慢強くやれるようにしたい」
高円宮杯Ｕ−18プリンスリーグ関東１部が４月４日に開幕し、浦和駒場スタジアムなどで３試合が行なわれた。今季は浦和レッズユース（埼玉）と市立船橋高（千葉）がプレミアリーグEASTから降格し、ヴァンフォーレ甲府Ｕ−18（山梨）と流経大柏高Ｂ（千葉）がプリンスリーグ関東２部から昇格。12月５日の最終節まで10チームで争われる。
２年ぶりにプリンスリーグを戦う浦和ユースは、甲府Ｕ−18と０−０で引き分けた。両チームの顔合わせは2015、16、24年のプリンスリーグに続いて７度目で、対戦成績は浦和の４勝３分けとなった。
浦和は序盤からボールを握り、外から中から攻め込んだ。主将の小川直澄（３年）、ソレッソ熊本から浦和ユースに加入した宮粼叶（２年）の両ボランチを経由し、エースＦＷ中村虎太郎（３年）やトップ下のＭＦ蔦澤洋紀（２年）がゴールを狙った。
浦和は前半８分と13分、左ＳＢ高橋温郎（３年）が続けて中距離弾を放って甲府の守備陣を慌てさせれば、15分に中村、39分には蔦澤が決定的なシュートを打った。前半はテンポ良く両サイドにボールを送ったが、クロスの精度を欠いたことでそう多くの決定機を作れなかった。
守備は昨年11月のＵ−17ワールドカップ（Ｗ杯）日本代表で、今季プロ契約を交わした186センチのＣＢ田中義峯（３年）を軸に個で強く、組織としても安定感があり、前半の危うい場面は１度だけ。18分に逆襲から右ＭＦ井粼悠也（３年）に独走されたが、昨季からの守護神・ＧＫマルコム アレックス恵太（３年）のビッグセーブで事なきを得た。後半に許したシュートも１本だ。
浦和は後半に入っても主導権を握った。開始30秒ほどで蔦澤、５分には中村がいずれも右ＳＢ片野大志（３年）の右クロスから右足とヘッドで決定打を放ったものの、昨季から守備陣をリードする主将のＣＢ清水透矢とＧＫ後藤陽翔（ともに３年）の好守に阻まれてしまう。
16分と34分にもあった絶好の得点機もものにできず、何度も頭を抱えた中村は「あれだけチャンスがあって決められなかったのだから（エースとしての）責任を感じる」と悔しがる。それでも昨季のプレミアリーグEASTで得点ランキング７位の11点を挙げたストライカーは、「堅守をこじ開けないとゴールは取れません。後ろが頑張っているので、攻撃陣はもっとやらないといけない。泥くさくてもいいからゴールを積み上げていきたい」と大黒柱としての自負心を示した。
浦和は後半に４人を入れ替えて戦況打開を図り、90分で計13本のシュートを記録したが無得点。リーグ最少の13失点という堅陣で、昨季の２部を制して昇格した甲府の守りを崩し切れなかった。
主将の小川も「あんなにクロスが入ったのに無得点では悔しい。もっと練習からゴールを奪う感覚や執着心などを高めないといけない」と反省する。今シーズンからトップチームの大エースだった興梠慎三さんがコーチに加わったことにも触れ、「前線での動きだしやコンビネーションについて教わりました。すごく恵まれた環境でポジティブに練習に取り組めています」と感謝した。
指揮を執って２年目の浦和ＯＢでもある阿部勇樹監督は、「無失点についてはポジティブに考えたいが、チャンスに得点できませんでした。ゴール前の質なのか、工夫か迫力なのか。こういったものを上げていかないといけない」と、開幕戦で浮き彫りになった課題を挙げた。
浦和は昨季、４年ぶりのプレミアリーグ復帰を果たしたものの５勝４分け13敗と振るわず、12チーム中11位に沈んで１年で陥落。特に決定力不足が顕著で27点は２番目に少なく、無得点試合は柏レイソルＵ−18と並ぶ最多の８度あった。
２年ぶりにプリンスリーグを戦う浦和ユースは、甲府Ｕ−18と０−０で引き分けた。両チームの顔合わせは2015、16、24年のプリンスリーグに続いて７度目で、対戦成績は浦和の４勝３分けとなった。
浦和は前半８分と13分、左ＳＢ高橋温郎（３年）が続けて中距離弾を放って甲府の守備陣を慌てさせれば、15分に中村、39分には蔦澤が決定的なシュートを打った。前半はテンポ良く両サイドにボールを送ったが、クロスの精度を欠いたことでそう多くの決定機を作れなかった。
守備は昨年11月のＵ−17ワールドカップ（Ｗ杯）日本代表で、今季プロ契約を交わした186センチのＣＢ田中義峯（３年）を軸に個で強く、組織としても安定感があり、前半の危うい場面は１度だけ。18分に逆襲から右ＭＦ井粼悠也（３年）に独走されたが、昨季からの守護神・ＧＫマルコム アレックス恵太（３年）のビッグセーブで事なきを得た。後半に許したシュートも１本だ。
浦和は後半に入っても主導権を握った。開始30秒ほどで蔦澤、５分には中村がいずれも右ＳＢ片野大志（３年）の右クロスから右足とヘッドで決定打を放ったものの、昨季から守備陣をリードする主将のＣＢ清水透矢とＧＫ後藤陽翔（ともに３年）の好守に阻まれてしまう。
16分と34分にもあった絶好の得点機もものにできず、何度も頭を抱えた中村は「あれだけチャンスがあって決められなかったのだから（エースとしての）責任を感じる」と悔しがる。それでも昨季のプレミアリーグEASTで得点ランキング７位の11点を挙げたストライカーは、「堅守をこじ開けないとゴールは取れません。後ろが頑張っているので、攻撃陣はもっとやらないといけない。泥くさくてもいいからゴールを積み上げていきたい」と大黒柱としての自負心を示した。
浦和は後半に４人を入れ替えて戦況打開を図り、90分で計13本のシュートを記録したが無得点。リーグ最少の13失点という堅陣で、昨季の２部を制して昇格した甲府の守りを崩し切れなかった。
主将の小川も「あんなにクロスが入ったのに無得点では悔しい。もっと練習からゴールを奪う感覚や執着心などを高めないといけない」と反省する。今シーズンからトップチームの大エースだった興梠慎三さんがコーチに加わったことにも触れ、「前線での動きだしやコンビネーションについて教わりました。すごく恵まれた環境でポジティブに練習に取り組めています」と感謝した。
指揮を執って２年目の浦和ＯＢでもある阿部勇樹監督は、「無失点についてはポジティブに考えたいが、チャンスに得点できませんでした。ゴール前の質なのか、工夫か迫力なのか。こういったものを上げていかないといけない」と、開幕戦で浮き彫りになった課題を挙げた。
浦和は昨季、４年ぶりのプレミアリーグ復帰を果たしたものの５勝４分け13敗と振るわず、12チーム中11位に沈んで１年で陥落。特に決定力不足が顕著で27点は２番目に少なく、無得点試合は柏レイソルＵ−18と並ぶ最多の８度あった。