株価指数先物 【週間展望】―イラン情勢と米経済指標をにらむ展開
今週の日経225先物は、イラン情勢の緊迫化を背景とする地政学リスクが重荷になり、ポジションを傾けにくい相場展開が続きそうだ。先週はトランプ米大統領が、ホルムズ海峡が封鎖されたままでもイランに対する米軍の軍事作戦を終了させる意向を示したことで、早期の戦争終結への期待が高まり、新年度相場は4月1日に2900円高と好スタートを切った。
ただし、トランプ大統領の米国民に向けたテレビ演説を受けて相場は一変し、2日は1680円安と急落。3日は反発したものの、米国市場がグッドフライデー（聖金曜日）の祝日で休場となるため海外勢のフローは限られ、リバランスの動きにとどまっていた。
3日の取引終了後のナイトセッションでは、中盤にかけて5万3550円まで買われる場面もあったが、その後は薄商いのなか5万3200円～5万3300円辺りの狭いレンジでの取引となっていた。3日に発表された3月の米雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比17万8000人増加し、市場予想（6万人増程度）を大きく上回った。失業率は4.3％と前月から0.1ポイント低下。この結果がナイトセッションで5万3550円まで買われた要因であるが、中東情勢の緊張が高まるなかでは、先回り的な動きは限られた状況だろう。
イランはバーレーンにあるアマゾン・ドット・コム 、アラブ首長国連邦（UAE）のドバイにあるオラクル のデータセンターを攻撃したと発表。また、イラン上空で米戦闘機が撃墜され、米国とイランは行方不明の乗員1人の捜索を競っていたが、トランプ大統領が5日、米軍が救出したことを明らかにしている。
こうしたなかトランプ大統領がイランに提示していた10日間の攻撃猶予の期限が迫るが、イランは徹底抗戦の構えを崩していない。期限となる米東部時間6日午後8時（日本時間7日午前9時）までは売買を手控えさせ、スキャルピング中心のトレードになろう。
日経225先物は足もとで75日移動平均線（5万3460円）を挟んでの推移をみせ、下向きで推移する25日線（5万3650円）が抵抗線として意識されている。一方で、下値はボリンジャーバンドの-1σ（5万2180円）が支持線として機能していた。下値を徐々に切り上げてきていることで煮詰まり感も意識されやすく、75日・25日線を明確に上抜けてくると、ショートカバーを誘う形でリバウンドを強めてくる可能性はあろう。
一方で、下へのバイアスが強まると、-2σ（5万0700円）が射程に入ってくる。週足では-1σ（5万2660円）と中心値である13週線（5万4460円）とのレンジを意識しつつ、地政学リスクの高まりによっては-2σ（5万0850円）が射程に入ってくる展開を想定しておきたい。
時間外ではNYダウ先物が350ドル、ナスダック100先物は200ポイントあまり下落している。週明けの日経225先物は売りが先行しそうだが、5万3000円辺りで底堅さがみられるようだと、積極的なショートを仕掛けにくくさせよう。攻撃猶予の期限となる7日は波乱の展開になることを警戒しつつ、小康状態となればいったんはリバウンド狙いのロングを誘うことになる。ただ、米国では9日に個人所得や個人消費支出（PCE）などの発表を控えており、これらの結果を受けた米国市場の動向に振らされやすいだろう。
そのため、オプション権利行使価格の5万円から5万4500円辺りのレンジを想定する。
2日の米VIX指数は23.87（1日は24.54）に低下した。週間（3月27日は31.05）でも下落している。30日に一時31.52まで上昇した後は+2σ（31.43）に上値を抑えられる形で下げ、1日に+1σ（28.07）を下抜け、週後半には25日線（25.25）を割り込んでいる。上向きのトレンドを形成しており、レンジ下限まで下げる動きのため反転は警戒されるが、-1σ（22.56）を下抜けてくるようだと、過度なリスク回避姿勢は後退する展開になりそうだ。