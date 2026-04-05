テレビ東京「ゴッドタン」が４日深夜に放送され、ちょんまげラーメンがゲスト出演した。

アンガールズ・田中卓志が、本人が自覚していない悩みを指摘する人気企画。七三分けの髪形に、ヒマワリの花飾りで、見た目にはインパクト大の田渕章裕に対して、田中は「漫才の中では元気でおちゃらけた人のキャラはあるんですけど、（トークなど）平場の田渕の人間性やキャラってあります？」と疑問を呈した。

「漫才のキャラのままで平場をやると、手数が多すぎて進まなくなったり。平場だと水で薄めたみたいになって。一番印象に残らないのよ、それって」と厳しく指摘。耳が痛い田渕は、「めっちゃ言われるな。勝手に悩み言われて」と頭を抱えた。

レギュラー陣も激しく同意。おぎやはぎ・矢作兼が「言われてみたら、（田渕を）イジったりしたことがあまりない」と納得すれば、劇団ひとりも「思い出がひとつもない」と続けた。

解決策として田中は、「芸能人と付き合え。付き合ったことでイジられて、イジられオーラが出始める。オススメは大御所芸能人の娘か孫」とアドバイス。劇団ひとりやおぎやはぎ・小木博明も当てはまるだけに、田渕も「たまに飲みに行くのは王林ちゃん」とまんざらでもない様子だった。