稽古場で踊りの指導をする富久丸さん（右端）＝2026年2月、横浜市

横浜開港から昭和にわたり活躍した「横浜芸者」を再興させる取り組みが進んでいる。お座敷文化の衰退で一度は歴史が途絶えたが、2017年に発足した「横浜芸妓組合」（横浜市）が活動を本格化。昨年から外国人向けの観光振興に活用を強化する動きも始まった。（共同通信＝松田薫子）

横浜芸者は、東海道の神奈川宿が起源とされる。開港後、宿場に欧米各国の領事館が置かれたこともあり、芸者は外国語を交えて接客。社交ダンスやバイオリン演奏などでもてなしたという。組合によると、横浜市内には昭和初期まで10の花街があり、最盛期は250人を超える芸者がいたが、料亭の減少とともに1990年代後半までに姿を消した。

2017年、東京で芸者をしていた川崎市出身の富久丸さんが、料亭田中家（横浜市）の専属の芸者となったのを契機に組合を創設。新型コロナ禍を乗り越えて、現在は芸者6人が所属し、週1回ほどのお座敷や一般向けの公演、企業の研修旅行への派遣など活動の場を広げる。

芸者を乗せた人力車が行き交い、三味線を練習する音が響くにぎやかな花街。その様子を覚えているという田中家の5代目女将平塚あけみさん（79）は「料亭文化は日本文化。一緒に残していきたい」と期待。富久丸さんは「まずは芸者の数を増やしたい。横浜の文化や音楽に精通し、新たなお座敷文化を広めたい」と意気込む。

芸者を観光資源として生かそうという動きも。横浜市で観光振興を手がける旅行会社YDMSが「横浜芸者応援プロジェクト」を昨秋に開始し、国際会議やクルーズ船での出演などを強化する。山村哲郎社長（46）は「海外VIPにも対応できるハイブリッドな芸者を育て、観光都市としての魅力を発信したい」と話す。