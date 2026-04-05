【ニューヨーク＝木瀬武】米アップルが４月で創業から５０年を迎えた。

斬新な個人向けパソコンで頭角を現し、２００７年に発売したスマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）」がアップルを世界有数の高収益企業に押し上げた。ただ、台頭する生成ＡＩ（人工知能）の開発競争では遅れが目立ち、さらなる飛躍に向けて次期トップの選定が経営課題となっている。

ｉＰｈｏｎｅ

「アップル株を売り急いだかもしれない」。米投資会社バークシャー・ハザウェイのウォーレン・バフェット会長は３月３１日、米ＣＮＢＣのインタビューで悔しさをにじませた。バークシャーは２３年以降、保有するアップル株を段階的に売却しており、成長が続くとはみていなかったようだ。

アップルの２５年１０〜１２月期決算は売上高、最終利益がともに過去最高となった。売上高の５割以上を占めるアイフォーンの販売が２３％伸びたのが大きい。昨年７月末には累計３０億台を突破したとアピールしている。ティム・クック最高経営責任者（ＣＥＯ）は決算説明会で「アイフォーンの需要は驚異的だ」とさらなる成長に自信をのぞかせた。

１９７６年４月、スティーブ・ジョブズ氏らが米カリフォルニア州のガレージで起業した。８４年に発売した「マッキントッシュ」は、マウスを使って簡単に操作できる個人向けパソコンの先駆けとなった。しかし、ジョブズ氏は８５年に社内対立で会社を追われた。アップルはマイクロソフトの「ウィンドウズ」との競争に敗れて経営が悪化し、倒産寸前まで追い込まれた。

ｉＭａｃ

９７年に暫定ＣＥＯとして復帰したジョブズ氏は、丸みをおびた半透明のデザインが特徴の「ｉＭａｃ」を投入する。洗練されたデザインと使いやすさで消費者の心をつかむ戦略は後のアイフォーンにも通じる。

アップルはアイフォーンをテコに情報流通や決済のあり方を根本から変え、利用者を囲い込む巨大な経済圏を構築した。アプリを配信する「アップストア」を介して売買される商品やサービスの総額は年間１兆３０００億ドル（約２０７兆円）に上り、アップルは手数料として決済金額の最大３０％をアプリ事業者に課してきた。その経済圏は今、競争を妨げているとして各国の独禁当局が問題視し、規制が強まっている。

ジョブズ氏が死去した１１年からＣＥＯを務めるクック氏はアイフォーンのビジネスモデルを磨き上げ、売上高と最終利益を４倍に伸ばした。ただ、成長には陰りもみられる。生成ＡＩの開発で出遅れ、近年は革新的な製品を出せていないと指摘される。

次期トップの選任も課題だ。米紙ニューヨーク・タイムズは１月、関係者の話として、アップルが後継者選びを加速したと報じた。米ペンシルベニア大のケビン・ワーバック教授は「アイフォーンはジョブズ氏が生み出し、クック氏が天文学的な規模に育て上げた。２人のような優れた経営トップを見つけるのは容易ではない」と話す。