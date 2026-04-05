女優の井上和香（45）が5日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。実家の家業や母の職業について語った。

井上はデビューしたのは「私遅くて22歳、2002年です」と打ち明けた。

デビューのきっかけについては「自分で事務所に応募しました」と明言。それまでは「高校卒業して、家のお店を手伝ったりしてました。飲食やっていたので。和食」と語った。

「ランチをやっていたんで、一緒にランチやったり。あと夜バイトしたり」と井上。「でもうちの母が、芸能界にいました」とも明かした。

「舞台を中心にずっとやっていて。結婚を機に辞めてっていうのがあって」と話すと番組は井上の母が嵯峨京子（14年死去）の芸名で活動していたとテロップで紹介し、写真も披露。井上は「お店にも、当時の芸能人の方とかも来てくれていたり」と続けた。

そのため「ちょっとこう、芸能界が身近ではありました」と話し、客として訪れていた芸能人として「津川雅彦さんとかがお店とか来たり、可愛がってくださったり」と回顧した。

この日旅人を務めたお笑いトリオ「我が家」坪倉由幸が「じゃあそのパイプだ」と井上の芸能界入りはコネだったと言ってのけると、井上は「違う、違う、違う、違う！こっそり自分で一人で（履歴書を）出したんですよ」と否定していた。