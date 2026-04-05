【上下Uniqlo U】でこんなにオシャレ！ 40・50代がまるっと真似したい「最旬コーデ」

大人の装いに求めたい品のよさとさりげないトレンド感。コーデに取り入れるなら、気取りすぎないナチュラルなバランスも大切にしたいところです。そこで頼りになるのが【Uniqlo U（ユニクロ ユー）】のアイテム。洗練感があり日常になじむのが魅力です。今回は40・50代にフィットする、上下Uniqlo Uの「最旬コーデ」をピックアップしました。

ジャケットをイージーパンツでゆるく仕上げて

ダークグレーのジャケットにイージーパンツを合わせた抜け感コーデ。ニュアンスのあるカラー同士を組み合わせることで、やわらかく女性らしい印象にまとまります。パンツは裾を絞ることで、バルーンシルエットにアレンジできるのもポイント。シルエットの変化で、着こなしにほどよい遊び心をプラスできます。

黒の力を借りてジーンズでもスタイリッシュに

黒のジャケットを主役に、ジーンズを合わせた大人カジュアルスタイル。ラフなパンツも、ブラックを効かせることでぐっと引き締まった印象にまとまります。ジャケットの色に合わせてインナーや小物を選べば、統一感のある着こなしに。ハイライズのジーンズにTシャツをインすれば、スタイルアップを意識したバランスに仕上がります。

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※こちらの記事では@yun__1o様、@hina_wear123様のInstagram投稿をご紹介しております。

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Writer：Anne.M